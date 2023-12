A área do Parque de Desenvolvimento para o Bem-Estar Asunción Ixtaltepec situa-se a 1 km da via férrea correspondente à linha Z, no seu troço Salina Cruz, Oaxaca-Medias Aguas, Veracruz, no México.

Em 16 de outubro, o Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec (CIIT) emitiu um acordo que declara Asunción Ixtaltepec como Pólo de Desenvolvimento do Bem-Estar e delimita a área geográfica onde se encontra.

Numa perspetiva integral, o CIIT é um projeto logístico que faz a ligação com os oceanos Pacífico e Atlântico, através de uma rota na qual serão construídas uma linha ferroviária, um gasoduto, uma autoestrada e uma linha de fibra ótica.

Para além disso, serão desenvolvidos 10 pólos de desenvolvimento (parques industriais) ao longo deste percurso.

Durante o período de julho a setembro de 2023, as despesas de construção do sector público mexicano continuaram a expandir-se a um ritmo extraordinário, impulsionadas principalmente pelo dinamismo da construção ferroviária e, em menor medida, pelo crescimento da construção de auto-estradas, estradas e pontes.

De acordo com o Banco do México, o desempenho das obras ferroviárias pode ser relacionado com os progressos na construção do comboio Maia e do corredor inter-oceânico do Istmo de Tehuantepec.

Asunción Ixtaltepec

A área do Polo de Desarrollo para el Bienestar Asunción Ixtaltepec tem cerca de 2 quilómetros de frente para a estrada federal MEX-185 e situa-se a 47 km do Aeroporto Nacional de Ixtaltepec, com potencial de conetividade com outros mercados nacionais e internacionais.

O Polo de Desarrollo para el Bienestar Asunción Ixtaltepec está localizado no município de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, cujos municípios circundantes são: El Barrio de la Soledad, Santa María Chimalapa, San Miguel Chimalapa, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, El Espinal, San Pedro Comitancillo, Magdalena Tlacotepec, Santiago Laollaga, Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Chihuitán e San Blas Atempa, todos na mesma entidade federal.

De acordo com o Censo da População e da Habitação de 2020, a população total dos municípios mencionados no parágrafo anterior é superior a 50,000 habitantes.