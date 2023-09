PACCAR: investissements en usines et équipements

PACCAR a enregistré des investissements de 491,2 millions de dollars en immobilisations corporelles de fabrication en 2022, contre 495,6 millions de dollars en 2021.

Au cours de la dernière décennie, ses investissements combinés dans les projets d’investissement et la R&D dans le monde entier se sont élevés à 7,25 milliards de dollars et ont considérablement augmenté la capacité d’exploitation et l’efficacité de ses installations et amélioré la qualité et l’efficacité opérationnelle de ses produits haut de gamme.

D’ici à 2023, l’entreprise prévoit que ses dépenses d’investissement se situeront entre 525 et 575 millions de dollars, et ses dépenses de R&D entre 360 et 410 millions de dollars.

PACCAR augmente ses investissements dans les technologies de nouvelle génération de moteurs diesel propres et électriques, les systèmes de conduite autonome, les services de véhicules connectés et les capacités de fabrication et de distribution avancées.

Avec 31,100 employés à la fin de l’année 2022, PACCAR est une société multinationale opérant dans trois principaux segments industriels.

Le segment des camions comprend la conception, la fabrication et la distribution de camions commerciaux légers, moyens et lourds de haute qualité.

D’une part, les poids lourds ont un poids total en charge (PTAC) de plus de 33 000 livres (classe 8) en Amérique du Nord et de plus de 16 tonnes métriques en Europe et en Amérique du Sud.

D’autre part, les camions de poids moyen ont un PTAC compris entre 19,500 et 33,000 livres (classe 6 à 7) en Amérique du Nord, et en Europe, les camions de poids léger et moyen ont un PTAC compris entre 6 et 16 tonnes métriques. Les camions sont configurés avec un moteur à l’avant (conventionnel) ou une cabine surélevée (COE).

Le segment des pièces détachées comprend quant à lui la distribution de pièces de rechange pour les camions et les véhicules commerciaux connexes.

Enfin, le segment des services financiers comprend les produits et services de financement et de location fournis aux clients et aux concessionnaires.

Les activités de financement et de location de PACCAR sont principalement liées aux produits PACCAR et aux équipements associés.

Les autres activités de PACCAR comprennent la fabrication et la commercialisation de treuils industriels.

La société finance le fonds de roulement, les dépenses d’investissement, la R&D, les dividendes, les rachats d’actions et d’autres initiatives et engagements commerciaux principalement à partir de la trésorerie générée par les opérations.