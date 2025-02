Os Estados Unidos impõem uma tarifa de 25% ao Canadá

Os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 25% ao Canadá sobre a grande maioria dos produtos canadenses.

Além disso, os EUA impuseram uma tarifa de 10% sobre os produtos energéticos canadenses.

Ambos os aumentos de tarifas foram notificados ao Canadá no sábado, disse uma autoridade dos EUA à CBC News.

As principais exportações do Canadá para o mercado norte-americano incluem petróleo, automóveis, gás, madeira serrada e alumínio.

Relações bilaterais

Nos últimos quatro anos, até 20 de janeiro de 2025, o então presidente dos EUA, Joseph Biden, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, trabalharam para revitalizar e expandir o relacionamento entre os EUA e o Canadá.

Os dois tomaram medidas para modernizar o NORAD, fortalecer a cooperação em leis transfronteiriças e acelerar o uso de energia renovável e tecnologias de baixo carbono. No entanto, as divergências persistem em questões como a tributação e a regulamentação de serviços digitais e a construção de oleodutos e gasodutos transfronteiriços.

De acordo com uma análise do Congresso dos EUA, as relações entre os dois países agora enfrentam novas incertezas após a eleição de Trump para um segundo mandato em novembro de 2024.

Durante seu governo de 2017-2021, Trump questionou aspectos importantes da relação bilateral, como o compromisso com a OTAN e o livre comércio na América do Norte, o que prejudicou as relações.

Petróleo e gás

Os EUA notificaram o Canadá de que imporão uma tarifa de 25% sobre quase todos os produtos canadenses. Essa tarifa marca o início de uma guerra comercial contra o Canadá.

De janeiro a novembro de 2024, o comércio bilateral mostrou exportações dos EUA para o Canadá de US$ 322,409 bilhões e importações de US$ 377,239 bilhões, resultando em um déficit de US$ 54,830 bilhões para os EUA.

O plano de Trump, anunciado em seu primeiro dia no cargo, também inclui uma tarifa de 10% sobre os produtos energéticos canadenses, conforme prometido. Essas tarifas entrarão em vigor na terça-feira e permanecerão em vigor até que Trump considere que o Canadá está tomando medidas suficientes para conter o fluxo de fentanil para os Estados Unidos.