Os benefícios do nearshoring para os Estados Unidos

Vários benefícios do nearshoring para os Estados Unidos ficam mais claros à medida que surgem desafios logísticos e de cadeia de suprimentos.

Como os Estados Unidos estão se adaptando, qual é o papel do México e do Canadá e por que essa tendência continuará? Aqui estão algumas das respostas.

De acordo com um relatório do Senado dos EUA, o nearshoring pode melhorar a proximidade e a confiabilidade das cadeias de suprimentos, com base na forte parceria que já existe entre os Estados Unidos, o México e o Canadá.

Um passo atrás: a pandemia de Covid-19 expôs a fragilidade do comércio global ao causar interrupções maciças no transporte marítimo e nas cadeias de suprimentos globais, inclusive para insumos essenciais, como semicondutores.

Benefícios do nearshoring para os Estados Unidos

A General American Investors Company observa que as empresas reinvestem por três motivos: manter seus ativos produtivos, aumentar a produção para atender à crescente demanda e substituir a mão de obra pela automação por meio de software e hardware para reduzir os custos.

Uma quarta medida já está em andamento. Essa é a realocação ou nearshoring da produção para reduzir a dependência de cadeias de suprimentos distantes. Uma questão fundamental foi durante a pandemia, quando os países empregaram uma variedade de estratégias para lidar com seus efeitos. A realocação pode afetar as margens de lucro. No entanto, esses efeitos são atenuados se os preços melhorarem ou os custos forem reduzidos.

Logística

Outros acontecimentos em todo o mundo, como a invasão russa na Ucrânia, os ataques dos rebeldes Houthi a navios de carga no Mar Vermelho e a seca no Canal do Panamá, causaram atrasos recentes no transporte marítimo.

Conflitos, mudanças climáticas e desastres naturais podem causar mais interrupções no mercado global de transporte marítimo no futuro.

De acordo com o mesmo relatório, o offshoring da produção para o Canadá e o México fornecerá alguma proteção contra futuras interrupções no transporte marítimo e no comércio global.

A aliança entre os três países está enraizada em décadas de cooperação econômica e é regida por um acordo de livre comércio.

As tarifas preferenciais incluídas no Acordo EUA-México-Canadá (T-MEC) podem tornar o offshoring uma opção atraente para muitas empresas.