Os 8 maiores mercados da PepsiCo a nível mundial

Os maiores mercados para a Pepsico, uma empresa multinacional de alimentos e bebidas, foram os Estados Unidos, o México e o Canadá em 2023.

Globalmente, as receitas da empresa foram de 91,471 mil milhões de dólares no ano passado, um aumento de 5,9% em relação a 2022.

Através das suas operações, engarrafadores licenciados, fabricantes contratados e outros terceiros, a Pepsico fabrica, comercializa, distribui e vende uma grande variedade de bebidas e alimentos, servindo clientes e consumidores em mais de 200 países e territórios.

De onde provêm as vossas receitas? De longe, em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com 52,165 mil milhões de dólares, um aumento de 5,6 por cento em relação ao ano anterior.

Seguiram-se o México (7,011 mil milhões de dólares, +28,1%), o Canadá (3,722 mil milhões de dólares, +5,2%), a Rússia (3,566 mil milhões de dólares, -13,4%) e a China (2,703 mil milhões de dólares, -1,8%).

As marcas da PepsiCo incluem Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream.

Mercados da Pepsico

Caleb Bradham inventou a fórmula da Pepsi-Cola em 1893, em New Bern, Carolina do Norte, Estados Unidos.

Bradham criou inicialmente a bebida como uma cola e chamou-lhe «Brad’s Drink».

Depois, em 1898, mudou o nome para Pepsi-Cola devido aos seus ingredientes, que incluíam pepsina e noz de cola.

A Pepsi-Cola Company foi fundada em 1902.

Concorrência

Os concorrentes da empresa incluem atualmente a Campbell Soup Company, a Conagra Brands, a Hormel Foods Corporation, a Kellanova, a Keurig Dr Pepper, a The Kraft Heinz Company, a Link Snacks, a Mondelēz International, a Monster Beverage Corporation, a Nestlé, a Red Bull GmbH e a Utz Brands.

Muitos dos produtos alimentares da Pepsico ocupam importantes posições de liderança na indústria de alimentos de conveniência nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Em 2023, a Pepsico e a The Coca-Cola Company representavam aproximadamente 19% e 20%, respetivamente, da categoria de refrigerantes líquidos dos EUA, com base nas vendas a retalho estimadas em canais medidos pela Information Resources, Inc.

No entanto, a The Coca-Cola Company tem uma vantagem significativa na quota de refrigerantes gaseificados em muitos mercados fora dos Estados Unidos.

Por receita, os outros mercados relevantes da Pepsico em 2023 foram: Reino Unido (US$ 1.946 milhões, +5,5% ano a ano), Brasil (US$ 1.779 milhões, +10%) e África do Sul (US$ 1.707 milhões, -7,1%).