Os 8 anos de exportações da China para os EUA e a Seção 301

As exportações da China para os EUA caíram 13,2% em 2024 em comparação com 2017, o ano anterior à aplicação dos primeiros grandes impactos tarifários sobre as importações dos EUA provenientes da China.

Com isso, as vendas externas chinesas de mercadorias para o mercado dos EUA caíram de US$ 505,47 bilhões em 2017 para US$ 438,947 bilhões em 2024.

Exportações da China para os EUA

Globalmente, a China é o maior exportador de mercadorias, enquanto os Estados Unidos lideram as importações de mercadorias.

No período em análise, a China foi o principal exportador de mercadorias para os Estados Unidos de 2017 a 2022, mas foi substituída pelo México em 2023 e 2024. Nos últimos dois anos, o México também foi o principal parceiro comercial dos Estados Unidos.

As exportações da China para os Estados Unidos (de mercadorias, excluindo serviços), em milhões de dólares, de acordo com os dados do Departamento de Comércio, são mostradas abaixo:

2017 : 505,470.

2018 : 539,676.

2019 : 451,651.

2020 : 434,749.

2021 : 504,935.

2022 : 536,307.

2023 : 426,885.

2024: 438,947.

Seção 301

Em 2018, o USTR concluiu que a China havia se envolvido em transferências forçadas de tecnologia, roubo de propriedade intelectual e aquisições estratégicas de ativos dos EUA. Em resposta, impôs tarifas de 7,5% a 25% sobre US$ 370 bilhões em importações chinesas. A China reagiu com tarifas de US$ 110 bilhões.

Em 2024, o USTR revisou essas tarifas, manteve-as em sua maior parte e propôs novas taxas de 25% a 100% sobre produtos importantes, como veículos elétricos e semicondutores. Também investigou as práticas chinesas em semicondutores e construção naval.

Em 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas e eliminou o tratamento de minimis, citando a falta de ação da China contra o comércio de fentanil. A China respondeu com tarifas de 10% a 15% sobre os produtos dos EUA e restrições comerciais.

A Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 permite que os EUA apliquem os acordos comerciais. Ela também facilita a solução de controvérsias e a abertura de mercados estrangeiros para produtos e serviços dos EUA.