Os 5 principais fornecedores de pastilhas semicondutoras dos Estados Unidos

Os cinco principais fornecedores de chips semicondutores aos Estados Unidos em 2022 foram a Malásia, Taiwan, Vietname, Coreia do Sul e China.

De todo o mundo, as importações americanas desses produtos totalizaram US $ 61,671 bilhões, um aumento de 12,9% em relação ao ano anterior.

Com origem na Malásia, estas compras ascenderam a 16,921 mil milhões de dólares, ocupando este país a primeira posição entre os fornecedores.

Seguiram-se Taiwan (8.951 milhões de dólares), Vietname (6.223 milhões de dólares), Coreia do Sul (4.641 milhões de dólares) e China (3.690 milhões de dólares).

Como parte do contexto, em 7 de outubro de 2022, o Departamento do Comércio publicou uma regra provisória para rever substancialmente os Regulamentos da Administração das Exportações dos EUA (EAR), a fim de impor novos controlos de exportação abrangentes que visam a computação avançada e o fabrico de semicondutores, entre outras áreas.

A nova regra de 139 páginas alarga significativamente o âmbito dos elementos de controlo e acrescenta cenários aplicáveis de “jurisdição de braço longo”.

Fornecedores de chips

No caso do software e da tecnologia controlados relacionados com produtos electrónicos (incluindo semicondutores, circuitos integrados, dispositivos de ondas acústicas, etc.) atualmente incluídos na lista de controlo do comércio, apenas as exportações para a China são estritamente limitadas por razões de estabilidade regional no âmbito da atual política específica do país.

A este respeito, a China solicitou que os EUA explicassem de que forma as suas medidas são coerentes com a obrigação da Nação Mais Favorecida (NMF) da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A título de explicação: o tratamento da nação mais favorecida (artigo I do GATT, artigo II do GATS e artigo 4º do Acordo TRIPS) é um princípio de não-discriminação entre parceiros comerciais.

A resposta é a seguinte:

Em conformidade com a Lei de Reforma do Controlo das Exportações de 2018 (ECRA), os controlos das exportações dos EUA baseiam-se na segurança nacional e nos interesses da política externa.

O Gabinete da Indústria e Segurança dos EUA (BIS) administra os controlos de exportação dos EUA para artigos sujeitos aos Regulamentos de Administração das Exportações, e fá-lo de uma forma coerente com a legislação dos EUA e as obrigações decorrentes dos acordos da OMC.