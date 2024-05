Os 5 principais exportadores de cranberries para os Estados Unidos

Os principais países exportadores de cranberries para os Estados Unidos em 2023 foram Peru, México e Chile.

De todo o mundo, as compras americanas da fruta foram de US $ 1.953 bilhão no ano passado.

Esse montante implicou uma taxa de crescimento anual de 1% e uma taxa de crescimento anual composta de 12,3% na última década.

Além de ser uma excelente fonte de vitaminas antioxidantes C e E, o mirtilo ajuda a prevenir infecções do trato urinário, promove a saúde digestiva e melhora a saúde do coração.

Em 2023, as exportações peruanas deste produto para o mercado norte-americano cresceram 8% a uma taxa anual, para 922 milhões de dólares.

Seguiram-se as vendas do México (599 milhões de dólares, +4% em termos anuais) e do Chile (227 milhões, -24%).

Exportadores de cranberries

Nos anos 60, o consumo do fruto aumentou no mercado americano com a comercialização de bebidas à base de sumo de arando.

Outro fator de procura ocorreu na década de 1990, quando os arandos secos e adoçados foram vendidos como sultanas vermelhas.

Canadá e Argentina foram dois outros exportadores proeminentes de mirtilo para os Estados Unidos em 2023, com US $ 186 milhões e US $ 15 milhões, respetivamente.

Características

Os arandos são uma boa fonte de fibra.

Este fruto pode ter propriedades anti-inflamatórias.

Os arandos contêm poucas calorias.

São utilizados como matéria-prima para a produção de sumos, sobremesas, pães e compotas, entre muitos outros produtos.

São nativas da América do Norte .

As variedades mais populares são a Early Black, Stevens, Ben Lear e Pilgrim.

Exportação

As vendas externas de cranberries dos Estados Unidos para o mundo são estimadas em US $ 307 milhões em 2023, o mesmo valor que em 2022.

Nesse sentido, o Departamento de Agricultura está ajudando os produtores de cranberry dos EUA a aumentar a competitividade dos produtos de culturas especiais nos mercados estrangeiros, melhorar o marketing doméstico e melhorar as práticas de produção e processamento por meio da Iniciativa de Competitividade de Culturas Especiais.

A planta produz caules horizontais ou estolhos de até 2 m de comprimento. Dos rebentos dos estolhos nascem ramos verticais curtos com 5 a 20 cm de altura, designados por rebentos, que produzem rebentos vegetativos e de frutificação. Cada rebento de frutificação pode conter até sete flores.