Os 5 maiores produtores de lítio do mundo

Os principais produtores mundiais de lítio são a Albermale, a SQM, a Ganfeng, a Tianqi e a Livent, que representam aproximadamente 75% do fornecimento mundial de lítio.

Assim, a indústria mundial do lítio é dominada por algumas grandes empresas mineiras.

De acordo com a Critical Metals Corp, a maior parte da capacidade de conversão/refinação e de células de bateria está atualmente localizada na China, enquanto a montagem de baterias é realizada principalmente no Japão e na Coreia do Sul.

No entanto, acrescenta a empresa, com a forte procura prevista de baterias de iões de lítio para veículos eléctricos e aplicações de armazenamento, as questões do fornecimento de lítio, da conversão química e da capacidade de fabrico de baterias estão a surgir, bem como a crescente pressão para que as cadeias de abastecimento se tornem mais compatíveis com as normas ESG.

Consequentemente, muitos fabricantes estão a procurar expandir a capacidade nos EUA e na Europa (mais perto dos OEM e dos fabricantes de automóveis), bem como nos centros tradicionais da China, Japão e Coreia do Sul.

Em resultado do esperado aumento da procura, os exploradores e mineiros ultrapassaram as geografias tradicionais do lítio, concentrando a exploração do lítio na América do Norte, África e Europa.

Produtores de lítio

A Critical Metals refere também que tem sido dada mais atenção a tipos de minerais não tradicionais, como a ambliconite/montebrasite e a lepidolite, e a depósitos como a evaporite em sedimentos (por exemplo, o projeto Jadar da Rio Tinto) e as salmouras geotérmicas e de campos petrolíferos.

Ao mesmo tempo, aumentou o interesse pela reciclagem de baterias.

Além disso, muitos fabricantes de veículos eléctricos procuram integrar verticalmente as suas cadeias de abastecimento e envolver-se diretamente no processo de exploração e extração para garantir o abastecimento (por exemplo, a Tesla).

Outra tendência significativa e crescente na extração de lítio (e na extração mineira em geral) é a importância dos aspectos ambientais, sociais e de governação (ESG).

Os minérios de lítio são cotados e vendidos com base no teor de Li2O do concentrado mineral, bem como nos elementos deletérios especificados pelo utilizador final, incluindo o ferro, o fósforo ou o flúor.