Os 5 maiores exportadores de sultana do mundo

A Turquia e os Estados Unidos foram os maiores exportadores de sultana do mundo em 2023, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Enquanto as vendas externas de sultanas da Turquia cresceram 6%, chegando a US$ 508 milhões, as originárias dos Estados Unidos caíram 22%, chegando a US$ 175 milhões.

A região do mar Egeu é a região de cultivo de uvas mais importante da Turquia e a principal área de produção de uvas sem sementes usadas para sultanas.

Exportadores de sultana do mundo

As sultanas são consumidas cruas ou usadas no cozimento, na panificação e na fabricação de cerveja. A fruta seca é um ingrediente de pães e biscoitos. Também é usada em saladas, granola, carnes e sobremesas.

A seguir, os cinco principais países exportadores de sultana do mundo, com suas vendas externas em 2023, em milhões de dólares e taxa de crescimento anual:

Turquia : 508 (+6%).

Estados Unidos : 175 (-22%).

Chile : 143 (+11%).

África do Sul : 116 (+5%).

Afeganistão: 105 (-3,9%).

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), as uvas de mesa representam cerca de 53% da produção de uvas na região do Egeu. Por outro lado, as sultanas correspondem a aproximadamente 38%. Deste total, 29% são sultanas sem sementes, enquanto 9% são sultanas com sementes. Finalmente, os 9% restantes são usados para a produção de vinho.

A Turquia é o principal exportador de sultanas do mundo, respondendo por aproximadamente 30% do total das exportações mundiais de sultanas.

Nos últimos 10 anos, a Turquia exportou aproximadamente 240.000 toneladas métricas de sultanas por ano, no valor médio de US$ 458 milhões anuais.

Seus principais destinos são o Reino Unido, a Holanda, a Alemanha, a Itália e a França.

Enquanto isso, as exportações de sultanas dos EUA são vendidas principalmente no Japão, Canadá, Suécia, Filipinas e Taiwan.

Produção turca

Mehmet Ali Işık, presidente da Aegean Fruits and Dried Products Exporters Association, disse que sua meta é aumentar as exportações de frutas secas para US$ 1,8 bilhão até 2024.

Em 2023, as exportações do setor diminuíram 3% em termos de volume, de 497.637 para 482.744 toneladas.