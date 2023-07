Os 5 maiores exportadores de milho

Os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, a Ucrânia e a França dominaram as exportações globais de milho em 2022, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Enquanto as vendas externas do grão dos Estados Unidos não apresentaram crescimento ano a ano, permanecendo em US$ 19 bilhões, as vendas do Brasil aumentaram 193%, para US$ 12,2 bilhões.

As exportações da Argentina caíram 5%, para US$ 8,6 bilhões, e as exportações da Ucrânia aumentaram 2%, para US$ 6 bilhões.

Por fim, as exportações francesas foram de US$ 2,4 bilhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

Um estudo do Ministério da Agricultura do Brasil prevê que a produção brasileira de milho crescerá a uma taxa média anual de 2,6% até a safra de 2030/31, com a produção atingindo 124,1 milhões de toneladas.

O crescimento das exportações de milho, o uso emergente do milho como matéria-prima para o etanol e um aumento significativo no plantio de milho de segunda safra devem impulsionar esse aumento, de acordo com o estudo.

O crescimento da área plantada de milho também está projetado para crescer a uma taxa anual composta de 1,0% durante esse período.

Exportadores de milho

Do Brasil, as vendas externas desse cereal cresceram três dígitos para seus três principais destinos.

Para o Irã, elas aumentaram 186%, chegando a US$ 2 bilhões; para a Espanha, cresceram 249%, chegando a US$ 1,4 bilhão; e para o Japão, aumentaram 320%, chegando a US$ 1,35 bilhão.

O milho é plantado duas vezes por ano no Brasil, tanto no verão quanto no inverno.

De acordo com a Lavoro, durante a maior parte da última década, o crescimento da demanda por sementes de milho de inverno foi aproximadamente o dobro da demanda por sementes de milho de verão.

O preço da semente de milho está correlacionado com a taxa de câmbio real/dólar americano.

A Ucrânia foi o quinto maior exportador de milho do mundo na última temporada (com cerca de 13% do total das exportações mundiais de milho) e, antes do início do conflito no Mar Negro, o Departamento de Agricultura dos EUA esperava que ela se tornasse o terceiro maior exportador de milho do mundo nesta temporada.

A Ucrânia foi o maior fornecedor mundial de milho para a China no ano passado.

Atualmente, o conflito interrompeu as exportações da safra de milho ucraniana da última temporada.