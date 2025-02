Os 5 maiores exportadores de alumínio para os Estados Unidos

Os maiores exportadores de alumínio (incluindo fabricação de alumínio) para os Estados Unidos em 2024 foram Canadá, China, México, Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul.

Em todo o mundo, as importações americanas desses produtos cresceram a uma taxa anual de 0,1% em 2024, chegando a US$ 27,44 bilhões.

Exportadores de alumínio

Neste domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, informou que impôs uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio de qualquer país.

Abaixo estão os principais exportadores de alumínio, incluindo manufaturas de alumínio, para o mercado dos EUA em 2024. Os dados, expressos em milhões de dólares e taxas de crescimento ano a ano, são do Departamento de Comércio.

Canadá : 11.370 (+2,3 por cento).

China : 2.880 (+12,0 por cento).

México : 1.830 (-5,7%).

Emirados Árabes Unidos : 1.200 (-20,9%).

Coreia do Sul: 930 (+49,2 por cento).

Importações dos EUA

Além dos controles sobre as importações de aço e alumínio, há outras ferramentas regulatórias para apoiar esses setores. Os Estados Unidos aplicam restrições para proteger os produtores nacionais e limitar o volume de importações em seu mercado.

Desde o final da década de 1970, o aço tem sido submetido a várias formas de proteção, enquanto o alumínio tem enfrentado restrições desde o início da década de 2010. Apesar dessas medidas, uma parte significativa do mercado continua dependente de importações em ambos os setores.

Quando era presidente dos Estados Unidos, Donald Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio à maioria de seus parceiros comerciais em março de 2018. Depois, em janeiro de 2020, ele ampliou essas medidas para incluir determinados produtos downstream.

Algumas nações receberam isenções permanentes em troca de cotas. O Brasil e a Coreia do Sul foram excluídos no caso do aço, enquanto a Argentina obteve isenções tanto para o aço quanto para o alumínio. A Austrália não enfrentou nenhuma dessas tarifas. Posteriormente, Trump eliminou as tarifas para o Canadá e o México, implementando um sistema conjunto de monitoramento e consulta.

Durante o mandato de Joe Biden, os Estados Unidos firmaram acordos com a União Europeia, o Japão e o Reino Unido. Em vez de tarifas, foram estabelecidos sistemas de cotas tarifárias.