Os 5 impactos para o México caso Donald Trump imponha tarifas

A Indústria Nacional de Autopeças (INA) destacou cinco impactos para o México caso o presidente dos EUA, Donald Trump, imponha tarifas generalizadas.

Fundada em 1961, a INA representa mais de 700 fábricas de autopeças com operações no México.

Impactos para o México

Trump assinou ordens executivas que permitem a imposição de tarifas elevadas se o México, o Canadá e a China não cumprirem determinadas condições relacionadas à migração, ao tráfico de drogas (especialmente fentanil) e à segurança nacional.

Nesse sentido, depois de chegar a acordos parciais e para novas negociações, Trump deu ao México e ao Canadá o prazo de um mês, em 3 de fevereiro de 2025. Se as negociações fracassassem, os EUA aplicariam uma tarifa de 25% aos seus dois vizinhos (10% no caso dos produtos energéticos canadenses). No entanto, aplicaria uma tarifa adicional de 10% à China, a partir de 4 de fevereiro.

Esses são os impactos para o México caso Donald Trump imponha tarifas, de acordo com o INA:

Aumento dos custos na cadeia de suprimentos.

Desaceleração do nearshoring e do investimento estrangeiro.

Riscos para o emprego no México.

Queda nas exportações e na participação do setor automotivo no PIB manufatureiro.

Europa e à Ásia. Distorção do Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá ( T-MEC ) e perda de competitividade da região da América do Norte em relação àe à

Tarifas unilaterais

Além disso, em 9 de fevereiro de 2025, Trump anunciou uma nova medida comercial. Os EUA aplicarão uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio, independentemente de seu país de origem.

Trump acrescentou que anunciará tarifas recíprocas sobre países não especificados, talvez nesta segunda ou terça-feira.

O Departamento de Comércio dos EUA, por meio do Bureau of Industry and Security (BIS), apresentou uma proposta regulatória sobre veículos conectados em 25 de setembro de 2024. Essa iniciativa busca restringir as transações relacionadas a sistemas de conectividade de veículos (VCS) e sistemas de direção automatizada (ADS).

A medida visa a limitar a importação de peças e componentes automotivos da China e da Rússia, o que poderia afetar o processo de montagem e ter um impacto significativo no setor automotivo do México.

De acordo com o governo mexicano, o setor automotivo enfrentará interrupções nas cadeias de suprimentos devido à dependência de autopeças e componentes da China. Como a montagem é uma das principais atividades no México, essas interrupções podem afetar o crescimento do setor.