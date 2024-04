Os 30 principais exportadores de produtos do mundo em 2023

A China, os Estados Unidos e a Alemanha são os principais exportadores de produtos do mundo em 2023, de acordo com um relatório da OMC.

No topo, as vendas externas da China caíram 5%, a uma taxa anual, para 3,38 biliões de dólares.

Os exportadores chineses venderam sobretudo telefones, computadores, circuitos integrados electrónicos, automóveis, acumuladores eléctricos, semicondutores e peças para automóveis.

Os Estados Unidos exportaram mercadorias com um valor aduaneiro de 2,02 biliões de dólares em 2023, menos 2 por cento em termos anuais.

Quais foram os principais produtos exportados pelos Estados Unidos? Petróleo, óleos de petróleo, gás, automóveis, autopeças, circuitos integrados electrónicos, telefones e dispositivos e instrumentos médicos.

Em terceiro lugar, a Alemanha aumentou as suas exportações de produtos em 1 por cento de 2022 a 2023, para 1 bilião e 688 mil milhões de dólares.

A Alemanha exportou principalmente automóveis, medicamentos, autopeças, aeronaves, circuitos integrados eletrónicos e óleos de petróleo.

Principais exportadores

Seguiram-se os Países Baixos (935 mil milhões de dólares, -3 por cento em termos anuais), o Japão (717 mil milhões de dólares, -4 por cento), a Itália (677 mil milhões de dólares, +3 por cento) e a França (648 mil milhões de dólares, +5 por cento).

De acordo com as Perspectivas Económicas para 2024 do Ministério das Finanças da Malásia, prevê-se que o crescimento global seja moderado em 2023 e 2024, na sequência do crescimento lento nas economias avançadas, de um mercado financeiro volátil devido à contração da política monetária, do prolongamento das tensões geopolíticas e do aumento das alterações climáticas.

No entanto, a inflação continua a enfraquecer à medida que os mercados avançam para a estabilização da cadeia de abastecimento.

Além disso, prevê-se que o comércio mundial aumente em 2024, juntamente com a melhoria da atividade comercial nas economias avançadas e nas economias de mercado emergentes e em desenvolvimento.

Mexico

A OMC informou que as exportações de mercadorias da Coreia do Sul caíram 8% em 2023, para 632 mil milhões de dólares.

Ao mesmo tempo, as vendas externas mexicanas foram de 593 mil milhões de dólares, um aumento anual de 3 por cento.

Por último, Hong Kong exportou 574 mil milhões de dólares em mercadorias, menos 6 por cento em termos anuais.

Deste total, 21 mil milhões de dólares corresponderam a exportações nacionais e 553 mil milhões de dólares a reexportações.