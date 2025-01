Os 3 principais desafios da água no México

A economista italiana Mariana Mazzucato destacou três dos principais desafios relacionados à água no México.

Mazzucato ministrou um workshop sobre estratégias industriais verdes no Ministério da Economia do México na quinta-feira.

Desafios da água no México

Mazzucato é especialista no papel do Estado e dirige o Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) na University College London (UCL).

Ela identificou os seguintes desafios:

40% da água na Cidade do México é perdida devido à infraestrutura danificada.

60% das residências no México não têm acesso à água potável.

70% dos rios do México estão poluídos.

Além disso, Mazzucato disse que o investimento público no México equivale a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) e a 11% do investimento total no México, uma das taxas mais baixas da América Latina e inferior à média dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Financeirização da economia

De acordo com Mazzucato, os bancos privados no México obtiveram lucros recordes em 2023 e mais de 70% deles são de propriedade estrangeira.

Em particular, o BBVA, o maior desses bancos, em resposta, distribuiu dividendos recordes aos acionistas e anunciou um novo programa de recompra de 14% de suas ações.

“Parte do motivo do sucesso dos bancos privados é a falta de um banco de desenvolvimento adequado (por exemplo, o BNDES no Brasil)”, disse ele.

Governo mexicano

Em 21 de novembro de 2024, a Comissão Nacional de Águas apresentou o Plano de Águas 2024-2030. Esse plano é baseado em quatro princípios fundamentais. Primeiro, a política hídrica e a soberania nacional. Segundo, justiça e acesso à água. Terceiro, a mitigação do impacto ambiental e a adaptação às mudanças climáticas. Por fim, gerenciamento integrado e transparente.

Então, em 25 de novembro de 2024, o México formalizou um importante acordo. A Comissão Nacional da Água, juntamente com os usuários nacionais da água, assinou o Acordo Nacional pelo Direito Humano à Água e à Sustentabilidade. Esse pacto tem vários objetivos principais. Ele busca garantir o acesso à água em quantidade e qualidade adequadas. Além disso, visa garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos. Também se concentra na promoção da gestão eficiente da água em todos os seus usos.