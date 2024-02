Os 11 centros técnicos da Aptiv PLC

A Aptiv PLC, um fornecedor de tecnologia automóvel, opera 11 grandes centros técnicos na China, Alemanha, Índia, México, Polónia, Singapura e Estados Unidos.

Em geral, as empresas criam frequentemente centros técnicos para promover a inovação, melhorar os produtos existentes e desenvolver novas tecnologias.

Em 2023, esta empresa registou um aumento anual de 14,6% nas vendas líquidas, para 20,051 mil milhões de dólares. E o seu lucro líquido foi de 2.966 milhões de dólares, 403% superior ao de 2022.

Com uma equipa de aproximadamente 22.200 cientistas, engenheiros e técnicos, a Aptiv é uma empresa líder global em tecnologia de mobilidade focada no desenvolvimento e fabrico de sistemas avançados de assistência ao condutor, cablagem de veículos e soluções de conetividade.

O seu investimento total em investigação e desenvolvimento, incluindo engenharia, foi de cerca de 1,8 mil milhões de dólares, 1,5 mil milhões de dólares e 1,4 mil milhões de dólares para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, 2022 e 2021, respetivamente, o que inclui aproximadamente 492 milhões de dólares, 379 milhões de dólares e 320 milhões de dólares de co-investimento por parte de clientes e agências governamentais.

Todos os anos, a empresa partilha alguns custos de engenharia com OEMs e agências governamentais, normalmente variando entre 20-30% dos custos de engenharia.

Este nível de co-investimento apoia o desenvolvimento de produtos, acelera o ritmo da inovação e reduz o risco associado ao sucesso da comercialização de avanços tecnológicos.

A empresa também encoraja a «inovação aberta» e colabora extensivamente com os seus pares da indústria, agências governamentais e instituições académicas.

No passado, os fornecedores incorriam frequentemente nos custos iniciais de engenharia, conceção e desenvolvimento de componentes automóveis e recuperavam os seus investimentos ao longo do tempo, incluindo uma componente de recuperação de custos no preço de cada peça, com base nos volumes previstos.

A Aptiv recorre a um Conselho Consultivo de Tecnologia, um painel de líderes globais de pensamento tecnológico, para a ajudar a antecipar as tendências tecnológicas de ponta e orientar as suas estratégias de produtos e investimentos tecnológicos, com enfoque no desenvolvimento de tecnologias avançadas para impulsionar o crescimento e promover a inovação.

No futuro, a empresa prevê que as despesas com actividades de investigação e desenvolvimento, incluindo engenharia, líquidas de co-investimento, sejam de aproximadamente 1,2 mil milhões de dólares para o ano que termina em 31 de dezembro de 2024.