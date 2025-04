Os 10 principais países exportadores de automóveis e autopeças

A União Europeia, a China e o México foram os principais países exportadores de automóveis e autopeças em 2023, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Primeiro, as vendas externas desses produtos da União Europeia foram de US$ 833 bilhões. Se forem consideradas apenas as exportações extra-UE, o valor cai para 314 bilhões de dólares.

Em seguida, vieram a China (US$ 170 bilhões), o México (US$ 158 bilhões) e o Japão (US$ 157 bilhões).

Exportadores de automóveis e autopeças

O comércio de produtos automotivos caiu 1% em 2024, após um aumento de 20% no ano anterior.

No entanto, a OMC ainda não discrimina os números consolidados por país nesse setor.

A seguir estão os principais países exportadores de automóveis e autopeças em 2023, em bilhões de dólares:

Extra-UE : 314.

China : 170.

México : 158.

Japão : 157.

Estados Unidos : 156.

Coreia do Sul : 94.

Canadá : 63.

Reino Unido : 51.

Tailândia : 35.

Turquia: 30.

Mudanças tecnológicas

O setor de componentes automotivos compete ferozmente. A rivalidade se baseia em preço, tecnologia, qualidade, entrega e serviço. Além disso, estão surgindo participantes inovadores. Principalmente na China e na direção autônoma. Esses novos participantes podem oferecer tecnologias mais atraentes.

Por outro lado, as tecnologias digitais e portáteis estão transformando o estilo de vida. Como resultado, os consumidores exigem produtos que facilitem suas rotinas. Cada vez mais, o cockpit do veículo está se tornando digitalizado e conectado. Ele inclui sistemas com várias telas e controladores de domínio com vários núcleos.

Ao mesmo tempo, a eletrificação está avançando. Isso se deve a incentivos e regulamentações governamentais. Os veículos elétricos a bateria incorporam eletrônica avançada de cockpit, gerenciamento de bateria e eletrônica de potência de alta tensão. E os híbridos, os híbridos plug-in e os veículos com extensor de autonomia estão ganhando popularidade.

O setor automotivo está em conformidade com as regulamentações globais. Elas variam de acordo com a região, o país e até mesmo dentro das fronteiras nacionais. Em primeiro lugar, os órgãos reguladores estabelecem padrões ambientais. Elas abrangem as mudanças climáticas e a qualidade do ar. Eles também impõem requisitos de segurança para os veículos e buscam promover a independência energética.