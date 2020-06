Orla Mining proyecta iniciar mina de oro en 2021 en México

Orla Mining programa arrancar las operaciones de su mina de oro a cielo abierto, lo que es ahora su proyecto Camino Rojo, ubicado en el estado de Zacatecas (México) en 2021.

La inversión inicial de la empresa está estimada en 123 millones de dólares estadounidenses.

El proyecto es 100% propiedad de Orla Mining y cubre más de 200,000 hectáreas.

Orla Mining espera comenzar la construcción del proyecto en el primer semestre de 2020, luego de recibir todos los permisos requeridos y completar el financiamiento del proyecto. La primera producción de oro está prevista para mediados de 2021.

Camino Rojo se encuentra a 190 km al noreste de la ciudad de Zacatecas, 48 km al suroeste de la ciudad de Concepción del Oro y 54 km al sureste de la mina Peñasquito de Newmont Corporation y consta de siete concesiones que cubren aproximadamente 163,127 hectáreas.

En noviembre de 2017, Orla Mining adquirió el proyecto Camino Rojo de Goldcorp Inc. (ahora Newmont).

Camino Rojo se compone de un depósito de oro y plata de óxido cerca de la superficie, una zona de sulfuro más profunda que contiene mineralización de oro, plata, zinc y plomo, y un área grande con potencial de exploración no probado.

Su producción anual promedio estimada es de 97,000 onzas de oro y 511,000 onzas de plata.

El estudio de viabilidad de Camino Rojo considera la extracción a cielo abierto cerca de la superficie de 44.0 millones de toneladas de óxido y mineral de transición a una tasa de rendimiento de 18,000 toneladas por día.

El mineral del pozo se triturará a 80% pasando 28 mm, el transportador se apilará sobre una plataforma de lixiviación en pilas y se lixiviará con una solución de cianuro de sodio de baja concentración.

La solución preñada de la lixiviación en pilas se procesará en una planta de recuperación de Merrill Crowe, donde se precipitará oro y plata y se producirá doré.

La proximidad del sitio a la infraestructura, la baja relación de separación, la huella compacta y la ubicación de la plataforma plana contribuyen a la simplicidad del proyecto y al costo relativamente bajo estimado de mantenimiento (AISC) de 576 dólares por onza de oro.

El estudio de viabilidad fue preparado por un equipo de expertos independientes de la industria dirigido por Kappes Cassiday and Associates (KCA) y respaldado por Independent Mining Consultants (IMC), Resource Geosciences Incorporated (RGI), Barranca Group LLC, Piteau Associates Engineering Ltd. e HydroGeoLogica Inc. (HGL).

