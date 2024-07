Oportunidades para os exportadores mexicanos no Vietname

O Bancomext-Nafin divulgou na terça-feira uma série de oportunidades para os exportadores mexicanos no Vietname.As oportunidades potenciais estão nos seguintes produtos:

Circuitos integrados electrónicos.

Circuitos integrados electrónicos sob a forma de amplificadores.

Pigmentos e preparações à base de dióxido de titânio.

Couros e peles de bovinos, incluindo os de búfalo, ou de equídeos.

Aparelhos eléctricos para comutação ou proteção de circuitos eléctricos, ou para efetuar ligações a circuitos eléctricos ou em circuitos eléctricos.

Transístores com uma capacidade de dissipação >=1W.

Partes de circuitos integrados e microconjuntos electrónicos.

Condutores eléctricos.

Antenas e reflectores de antenas de qualquer tipo.

Agulhas, cateteres, cânulas e instrumentos semelhantes para uso médico.

Oportunidades para os exportadores

O Vietname tem 16 acordos de comércio livre que lhe dão acesso a 45 mercados mundiais, incluindo a União Europeia, o Acordo Global e Progressivo de Parceria Transpacífico e vários acordos da ASEAN com países como a China, a Coreia do Sul e o Japão. Neste contexto, o país pretende ter uma base industrial forte e um rendimento médio elevado de 7.500 dólares até 2030. Para além disso, pretende tornar-se uma economia desenvolvida com um rendimento entre 27.000 e 32.000 dólares até 2050.Para atingir estes objectivos, o PIB deve crescer 6,5-7% por ano durante o período 2021-2030. Até 2050, o Vietname espera ser uma economia desenvolvida, digital, verde e circular.

Comércio marítimo

O Vietname quer também ser um dos países industriais mais avançados da Ásia e um centro financeiro regional e mundial.Outras oportunidades para os exportadores mexicanos resultam do facto de o Vietname querer desenvolver uma economia marítima forte e tornar-se um centro económico marítimo na Ásia-Pacífico. Além disso, prevê-se que a qualidade de vida da população melhore com serviços sociais de elevada qualidade e um bem-estar social sustentável.Graças a uma base sólida, a economia provou ser resistente a várias crises. A este respeito, prevê-se que o crescimento económico seja de 5,5% em 2024, contra 5% em 2023. Este aumento será impulsionado por uma procura global mais forte e pela recuperação da confiança dos consumidores nacionais. Prevê-se que o crescimento real do PIB se reforce nos próximos três anos e atinja a média pré-pandémica em 2026.