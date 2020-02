Ontario Teachers’ invierte US$ 300 millones en mina de New Gold

La empresa minera canadiense New Gold Inc informó que acordó vender un interés de flujo de caja libre del 46% en su mina New Afton al Plan de Pensión de Maestros de Ontario por 300 millones de dólares estadounidenses.

Si se aprueba, los ingresos de la transacción se utilizarán para mejorar la flexibilidad financiera de New Gold y para reducir el endeudamiento neto.

El acuerdo le dará al Plan de Pensión de Maestros de Ontario, uno de los mayores fondos de pensiones de Canadá, una opción para convertir el interés en una empresa conjunta del 46% en cuatro años.

Al término de 2019, la deuda a largo plazo de New Gold se ubicó en 714.5 millones de dólares.

En general, New Gold es una compañía minera de oro intermedia que se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y operación de propiedades minerales.

New Gold y sus activos

Actualmente la empresa tiene las siguientes minas y proyectos de desarrollo:

100% de interés en la mina de oro y plata Rainy River en Ontario, Canadá (Mina Rainy River).

100% de interés en la mina de oro y cobre New Afton, Columbia Británica, Canadá (Mina New Afton).

También 100% de interés en el proyecto de oro y plata Blackwater en Columbia Británica, Canadá (Proyecto Blackwater).

Además New Gold posee una participación del 100% en la mina de oro y plata Cerro San Pedro en San Luis Potosí, México (Mina Cerro San Pedro), que concluyó la minería activa en junio de 2016 y pasó a la fase de recuperación el 31 de diciembre de 2018. .

La transacción

El acuerdo con el Plan de Pensión de Maestros de Ontario está sujeto a aprobación bajo la línea de crédito de New Gold y se prevé que se cierre aproximadamente el 31 de marzo.

Scotiabank fue el asesor financiero de New Gold, mientras que Cassels Brock & Blackwell LLP y Lawson Lundell LLP fueron los asesores legales. BMO Capital Markets operó como el asesor financiero de Ontario Teachers’, mientras que Stikeman Elliott LLP fungió como el asesor legal.

La mina New Afton se encuentra aproximadamente a 350 kilómetros al noreste de Vancouver, en el interior sur-central de Columbia Británica.

Durante 2018, la mina New Afton produjo 77,329 onzas de oro a un costo operativo por onza de oro vendida de 384 dólares y costos de mantenimiento totales de 1,626 dólares por onza negativos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...