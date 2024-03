OEA pour les PME: pourquoi est-ce important? 

Send an email

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’un des principaux avantages de la participation à un programme d’OEA pour les PME est le statut d’OEA lui-même.

Ce statut a un effet de réputation qui modifie la perception qu’ont les clients potentiels du détenteur du statut d’OEA (opérateur économique agréé).

Qu’est-ce qu’un OEA? L’Organisation mondiale des douanes (OMD) définit un OEA comme «une partie impliquée dans le mouvement international des marchandises, à quelque titre que ce soit, qui a été reconnue par ou au nom d’une administration douanière nationale qui respecte les normes de l’OMD ou des normes équivalentes en matière de sécurité de la chaîne d’approvisionnement».

OEA pour les PME

Par rapport aux grandes entreprises, certains des avantages qui semblent être plus concrets pour les PME ayant le statut d’OEA sont les suivants:

Réduction de la charge de conformité

En raison de leurs ressources limitées, les PME ont souvent du mal à s’y retrouver dans les procédures douanières complexes.

Le statut d’OEA réduit certaines de ces difficultés en offrant des processus simplifiés.

Avantage concurrentiel de l’OEA pour les PME

Un dédouanement efficace et rapide confère aux PME un avantage concurrentiel spécifique, particulièrement bénéfique dans les secteurs où la rapidité de livraison est importante.

Sécurité et confiance accrues

La reconnaissance en tant qu’opérateur agréé accroît la crédibilité d’une PME.

Ce statut indique aux partenaires et aux clients internationaux que l’entreprise est fiable et qu’elle respecte les réglementations douanières, ce qui renforce la confiance.

Possibilités d’expansion internationale

La simplification des procédures douanières dans le cadre du statut d’OEA ouvre la voie à l’expansion internationale des MPME, facilitant ainsi l’accès à de nouveaux marchés et à un plus grand nombre de clients.

En outre, les accords de reconnaissance mutuelle (ARM) des OEA montrent comment la coopération internationale peut soutenir les PME.

Les ARM permettent aux PME de bénéficier d’une coopération plus étroite entre les administrations douanières et encouragent la collaboration entre les économies afin d’échanger les meilleures pratiques.

Surveillance renforcée

Les PME ayant le statut d’OEA bénéficient d’un processus de transport plus transparent et mieux contrôlé, ce qui permet aux marchandises de circuler efficacement et en toute sécurité.

Clarté des fonctions organisationnelles

Le statut d’OEA contribue à réduire l’ambiguïté des rôles et responsabilités organisationnels, de sorte que tous les membres de l’équipe comprennent leurs rôles spécifiques.

Amélioration des pratiques en matière de ressources humaines

Grâce au statut d’OEA, les MPME peuvent adopter de meilleures pratiques en matière de ressources humaines, telles que des procédures de recrutement plus stratégiques et des procédures de licenciement structurées.

Des mesures de sécurité solides

Les PME qui se conforment à la certification OEA ont de meilleures pratiques en matière de sécurité interne, ce qui garantit la sécurité des actifs et des informations sensibles.

Amélioration de la précision

Avec le statut d’OEA, les PME bénéficient d’une plus grande précision dans la gestion des informations relatives au transport et des pratiques comptables, ce qui améliore la prise de décision et l’établissement des rapports financiers.