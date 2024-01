O valor do mercado mineiro do México

O valor do mercado mineiro do México em 2022 foi de 3,3 mil milhões de dólares, de acordo com dados do Departamento de Comércio dos EUA.

Aproximadamente metade da produção mineira do México consiste na extração de metais preciosos, sendo o restante constituído por 40% de minerais não ferrosos, 6% de metalurgia e 7% de minerais não metálicos.

Enquanto os metais preciosos são um grupo de elementos metálicos que se caracterizam por propriedades únicas, como a elevada condutividade eléctrica, a resistência à corrosão e o brilho, os minérios não ferrosos são aqueles que não contêm ferro em quantidades significativas.

A metalurgia, por outro lado, é um ramo da engenharia de materiais que se concentra no estudo e na produção de metais e ligas.

Em 2022, a produção mineira mexicana atingiu 16,16 mil milhões de dólares.

Finalmente, o México é um grande consumidor de combustíveis minerais e, em 2022, os combustíveis importados foram avaliados em 43 mil milhões de dólares.

Cerca de 66% das importações totais de combustíveis minerais do México são originárias dos Estados Unidos.

Mercado mineiro

O México é um grande exportador de produtos mineiros, com um excedente comercial de 12,8 mil milhões de dólares em 2022.

As exportações mexicanas de minerais e minérios para o mundo totalizaram 17,6 mil milhões de dólares no mesmo ano, um crescimento de 6% em relação a 2017.

Por outro lado, as importações cresceram mais de 13% ao ano desde 2017.

Quarenta e sete por cento das importações de minerais e minérios do México vêm dos Estados Unidos, atingindo US $ 2,28 bilhões em 2022.

Os EUA dependem fortemente das importações de espatoflúor, grafite, manganês e estrôncio do México e de outros países.

Ouro e prata

A exploração mineira no México é uma atividade económica importante que tem desempenhado um papel significativo ao longo da história do país.

O México é um dos principais produtores mundiais de vários minerais e metais, incluindo ouro, prata e cobre, e a indústria mineira tem sido uma importante fonte de rendimento e emprego (417.000 postos de trabalho e 2,6 milhões de postos de trabalho indirectos).

As receitas do governo federal provenientes do sector mineiro ascendem a 72.923 milhões de pesos.