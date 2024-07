O T-MEC e a tendência das exportações do México

A tendência das exportações do México tem sido positiva nos últimos anos, impulsionada em parte pela certeza do T-MEC.Em 2023, as vendas externas do México cresceram a uma taxa anual de 3% para 593 mil milhões de dólares.Quais foram os principais mercados?

Estados Unidos : 472 mil milhões de dólares, +4 por cento.

Canadá : 18,9 mil milhões de dólares, -11 por cento.

China : 9,15 mil milhões, -15 por cento.

Alemanha: 8,75 mil milhões, +6 por cento.

Tendências das exportações

O T-MEC é um acordo entre o México, os Estados Unidos e o Canadá que substituiu, desde julho de 2000, o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), em vigor desde janeiro de 1994.Quais são os principais produtos exportados do México em 2023?

Automóveis: 57,33 mil milhões de dólares, +22 por cento.

Veículos de mercadorias: 37,72 mil milhões de dólares, +15 por cento.

Computadores : 29,4 mil milhões de dólares, -32 por cento.

Petróleo: 27,6 mil milhões de dólares, -13 por cento.

MPMEs

Em 25 de janeiro de 2024, o México, os Estados Unidos e o Canadá reconheceram o papel fundamental do T-MEC para garantir que as micro, pequenas e médias empresas (MPME) e as comunidades marginalizadas e sub-representadas beneficiem mais do comércio. Os países debateram a importância de reforçar e aumentar a competitividade das indústrias do aço e do alumínio da América do Norte e propuseram-se cooperar na identificação da origem destes produtos fora da região e no intercâmbio de informações entre agências anti-dumping.Seguidamente, em 22 de maio de 2024, realizou-se a quarta reunião da Comissão de Comércio Livre T-MEC. Na reunião, os Estados Unidos, o México e o Canadá concordaram em: