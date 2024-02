O sistema Coca-Cola: vendas mundiais de refrigerantes gaseificados 

Send an email

O sistema Coca-Cola vendeu 33,3 bilhões e 32,7 bilhões de caixas unitárias de seus produtos em 2023 e 2022, respetivamente.

Observação: «Sistema Coca-Cola» refere-se à The Coca-Cola Company (TCCC) e seus parceiros de engarrafamento.

Os refrigerantes carbonatados representaram 69% desse volume global de caixas unitárias em 2023 e 2022.

Em particular, a marca Coca-Cola foi responsável por 47% e 46% do volume global de caixas unitárias em 2023 e 2022, respetivamente.

A empresa foi fundada em 1886 por John Stith Pemberton em Atlanta, Geórgia. Pemberton criou a fórmula original para a bebida, que foi inicialmente vendida como um medicamento patenteado.

Atualmente, o refrigerante com gás Coca-Cola é o principal produto da empresa. O seu sabor caraterístico combina ingredientes secretos, incluindo extractos de plantas e especiarias, com água gaseificada e xarope de milho com elevado teor de frutose ou açúcar.

De 2022 a 2023, a TCCC aumentou suas receitas em 6,4% para US $ 45,754 bilhões e aumentou seu lucro líquido em 11,8% para US $ 10,703 bilhões.

Sistema Coca-Cola

Em 2023, o volume de caixas unitárias dos EUA representou 16% do volume global de caixas unitárias da TCCC.

Do volume de caixas unitárias dos Estados Unidos, 61% eram atribuíveis a refrigerantes gaseificados.

Por um lado, a marca Coca-Cola representou 42% do volume de caixas unitárias dos EUA.

Por outro lado, o volume de caixas unitárias fora dos EUA representou 84% do volume global de caixas unitárias da empresa em 2023.

Os países fora dos EUA onde os volumes de caixas unitárias foram mais altos foram México, China, Brasil e Índia, que juntos representaram 33% do volume global de caixas unitárias.

Do volume de caixas unitárias fora dos EUA, 70% foi atribuído a refrigerantes gaseificados.

A marca Coca-Cola foi responsável por 48% do volume de caixas unitárias fora dos EUA.

Aromas

A TCCC disponibiliza as suas bebidas de marca aos consumidores em mais de 200 países e territórios através da sua rede de parceiros de engarrafamento independentes, distribuidores, grossistas e retalhistas, bem como das suas operações consolidadas de engarrafamento e distribuição.

Para além da Coca-Cola original, a empresa produz diversas variantes, incluindo a Diet Coke, a Coca-Cola Zero Açúcar e outras versões aromatizadas, como a cereja e a baunilha.