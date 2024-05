O sector transformador e as exportações de automóveis do México

A competitividade do sector transformador do México reflectiu-se no crescimento das exportações automóveis mexicanas.

Depois de cair a uma taxa anual de 16,8% em 2020, afetada pela pandemia de Covid-19, as vendas externas da indústria automóvel do México aumentaram três anos consecutivos a taxas de dois dígitos.

Qual foi a sequência? Primeiro cresceram 13,8% em 2021, depois avançaram 18,2% em 2022 e finalmente subiram 14,3% em 2023.

Entre os pontos fortes da indústria automotiva mexicana estão os seguintes:

Atratividade do México devido à estratégia de relocação para vender no mercado norte-americano.

Mão de obra qualificada.

Maior conteúdo regional exigido pelo Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC) para evitar o pagamento de tarifas no comércio automóvel.

Disponibilidade de factores de produção nacionais, como o aço.

Uma indústria de autopeças altamente competitiva.

Localização e logística.

Acordos comerciais.

Sector transformador

Até agora, o crescimento das exportações de automóveis do México tem-se mantido a taxas anuais de dois dígitos: de janeiro a abril de 2024 aumentaram 10,4%, para 61,881 mil milhões de dólares, de acordo com dados do Inegi.

A Macquarie Asset Management México acredita que o sector industrial mexicano continua a ser altamente competitivo devido aos custos relativamente baixos combinados com uma elevada produtividade, especialmente em comparação com outras grandes economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil.

Em geral, a deslocalização confere às empresas transformadoras sediadas no México uma vantagem significativa sobre os fabricantes asiáticos no que respeita aos produtos comercializados no mercado dos EUA.

Regras de origem

O sector industrial mexicano tem acesso aos mercados dos EUA e do Canadá através do T-MEC e a outras grandes regiões económicas e blocos comerciais através de outros acordos de comércio livre.

O México dispõe de condições privilegiadas para acolher um sector industrial competitivo e inovador e a sua localização geográfica favorável proporciona uma base logística competitiva para chegar a todos os principais mercados.

No sector da produção automóvel, o T-MEC aumenta o conteúdo de valor regional (RVC) de 62,5% para 75%, com uma nova metodologia.

Parques industriais no sector da indústria transformadora

A longo prazo, a Macquarie Asset Management México espera um aumento da procura de espaços industriais em diferentes mercados de indústrias emergentes, tais como logística e comércio eletrónico baseado na distribuição, eletrónica e fabrico de equipamento médico.