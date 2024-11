O Ministério da Economia recomenda que as empresas de mineração produzam cabos de cobre no México

O Ministério da Economia recomendou que as grandes empresas de mineração produzam cabos de cobre no México.

Essa oportunidade surge porque o cobre é produzido no México, mas os cabos de cobre são importados.

Em 2023, as exportações mexicanas de cobre e seus produtos manufaturados foram de US$ 2.461 milhões, enquanto as importações totalizaram US$ 4.834 milhões.

Para incentivar essa substituição de importações, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretário de comércio exterior do Ministério da Economia, disse que as autoridades conversaram com executivos de empresas de mineração no México, citando a Peñoles como exemplo.

“Por que enviar cobre para a China e depois importá-lo como cabo? Vamos produzir o cabo aqui no México”, sugeriu ele na terça-feira em um seminário organizado pelo Colegio de México.

Empresas de mineração

O México produziu 699.118 toneladas de cobre em 2023, um aumento de 7,3% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Inegi.

Por empresa, o Grupo México liderou essa produção, com uma participação de 76,8%, seguido por Nemisa, Invecture Group, Capstone Copper e Industrias Peñoles, de acordo com um relatório da Câmara de Mineração do México (Camimex).

“Esse é um exemplo muito simples para lhe dizer que há muitas questões de coordenação, ou que podem ser geradas a partir de nosso governo, para fazer mais coisas e gerar compromissos em nosso mercado local”, acrescentou Gutiérrez.

Comércio internacional

Abaixo estão as estatísticas das importações mexicanas de cobre e seus manufaturados para o mundo em 2023, em milhões de dólares:

Estados Unidos : 3.074.

Peru : 429.

Chile : 391.

China : 251.

Alemanha : 172.

Mundo: 4.834.

Paralelamente, o governo mexicano está realizando análises sobre o declínio da participação da China no total de importações de produtos dos EUA e a correspondente competitividade das exportações mexicanas.

Essa é a tendência das exportações mexicanas de cobre e seus produtos manufaturados para o mundo em 2023, em milhões de dólares:

Estados Unidos : 1.001.

China : 465.

Coreia do Sul : 220.

Panamá : 73.

Honduras : 56.

Mundo: 2.461.

O governo mexicano tem como objetivo fortalecer as cadeias de produção de seus principais setores manufatureiros aumentando seu conteúdo doméstico.