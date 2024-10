O México tem 199 entidades de propriedade ou controle do governo, de acordo com dados do Ministério da Fazenda.

Essas entidades incluem:

Empresas de participación estatal mayoritaria (empresas que são de propriedade majoritária do governo).

Organismos descentralizados (instrumentos descentralizados).

Fideicomissos públicos (trusts públicos).

Empresas productivas del Estado (empresas produtivas de propriedade do Estado), incluindo suas empresas produtivas subsidiárias (subsidiárias produtivas de propriedade do Estado).

Entidades de propriedade ou controle do governo

As empresas de propriedade majoritária no México incluem instituições bancárias de desenvolvimento. Um exemplo é o Banco del Bienestar, que promove a poupança, a inovação tecnológica e a inclusão financeira e de gênero para pessoas e empresas com acesso limitado ao crédito.

A missão dos bancos de desenvolvimento é atender às necessidades de financiamento que não são cobertas pelo setor bancário comercial. No México, há sete bancos de desenvolvimento governamentais que atendem a áreas específicas da economia. As principais instituições são a Nacional Financiera (Nafinsa) e o Banco Nacional de Comércio Exterior (Bancomext).

Esses bancos operam principalmente como bancos de segunda linha, oferecendo financiamento por meio de bancos comerciais e outros intermediários financeiros. Esses incluem cooperativas de crédito, caixas econômicas, empresas de leasing e empresas de factoring.

O principal programa da Nafinsa se concentra no financiamento de pequenas, médias e microempresas. Ela também faz investimentos estratégicos e fornece capital em joint ventures.

Por sua vez, o Bancomext fornece financiamento a exportadores e PMEs mexicanos.

Ele também oferece capital de giro, empréstimos para projetos e treinamento para empresas em vários setores específicos que precisam de apoio, como têxtil e calçados.

Aviação

De acordo com a legislação mexicana atual, os estrangeiros podem ser proprietários de até 49% dos aeroportos do México. Entretanto, é possível obter uma participação maior com a aprovação da Comissão Nacional de Investimentos Estrangeiros. Além disso, para operar, manter e desenvolver um aeroporto, é necessária uma concessão concedida pelo Ministério das Comunicações e Transportes. Atualmente, uma empresa de propriedade do governo administra o Aeroporto Internacional da Cidade do México.