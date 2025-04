O México planeja aumentar o conteúdo nacional na indústria automotiva em 15% até 2030, disse a presidente Claudia Sheinbaum.

Em um evento realizado no Museu de Antropologia, Sheinbaum também estabeleceu a meta de aumentar a produção de automóveis no país em 10% para consumo interno.

Ambas as medidas foram anunciadas como parte do Plano México e no contexto da imposição pelos Estados Unidos de uma tarifa de 25% sobre as importações de carros e caminhões leves do México e do Canadá que não estejam em conformidade com o acordo comercial entre os três países (T-MEC).

Conteúdo nacional na indústria automotiva

Pouco antes, em uma conferência no Palácio Nacional, Marcelo Ebrard, Secretário de Economia, informou que 84% das exportações automotivas do México estão em conformidade com as regras de origem do T-MEC e, portanto, não estão sujeitas a tarifas.

Sheinbaum afirmou que seu governo pretende fortalecer e expandir a fabricação nacional para o mercado doméstico de veículos, fortalecendo a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a eficiência energética.

Como pano de fundo, em 13 de janeiro, Sheinbaum apresentou o Plano México. Essa estratégia do Executivo Federal busca o desenvolvimento econômico equitativo e sustentável para alcançar a prosperidade compartilhada.

Olina

Sheinbaum estabeleceu como outra meta que os carros mais vendidos no México sejam produzidos no México.

Em particular, ela se referiu ao projeto Olinia, que é uma iniciativa do governo mexicano que busca desenvolver e produzir miniveículos elétricos totalmente mexicanos. Sua fábrica será localizada em Puebla.

As projeções de Sheinbaum são de que o Olinia iniciará a produção em 2027 com 10.000 unidades e chegará a 25.000 unidades em 2028.