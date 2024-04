Send an email

O mercado global do bambu: perspectivas e domínio da China

O tamanho do mercado global do bambu foi avaliado em 61,52 mil milhões de dólares em 2022 e espera-se que atinja mais de 105,22 mil milhões de dólares até 2032, de acordo com a Tantech Holdings.

A esse ritmo, o mercado cresceria a uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 5 por cento durante o período de 2023 a 2032.

Existem cerca de 39 géneros de bambu e mais de 857 espécies na China, com mais de 7,01 milhões de hectares de floresta de bambu puro, representando um terço da área de bambu do mundo em 2022.

A China lidera a indústria mundial de bambu em número de variedades, quantidade de reservas de bambu e produção, disse Zehui Jiang, copresidente do conselho de administração da Rede Internacional de Bambu e Rattan (INBAR).

O bambu é considerado amigo do ambiente porque absorve quantidades substanciais de dióxido de carbono e liberta oxigénio à medida que cresce.

De facto, o bambu sequestra mais dióxido de carbono do que uma região equivalente de plantações de árvores.

Para além disso, a colheita do bambu é considerada mais amiga do ambiente do que deixá-lo viver todo o seu ciclo de vida, uma vez que esta colheita maximiza a quantidade de dióxido de carbono que o bambu pode sequestrar devido aos efeitos dos fungos.

Mercado mundial do bambu

O valor total da indústria de bambu da China era de aproximadamente 380 mil milhões de yuans em 2021.

Em 2021, emprega mais de 15 milhões de pessoas e tornou-se uma indústria pilar do desenvolvimento da sociedade económica da principal área produtora de bambu da China e a principal fonte de rendimento das famílias de agricultores.

Ambiente

Dada a importância do bambu na China, a Tantec acredita que as políticas e regulamentos governamentais favoráveis que incentivam o avanço da tecnologia do bambu na China em geral criarão um ambiente favorável para o aumento da sua produção de produtos de carvão vegetal à base de bambu.

O governo chinês está também a trabalhar no sentido de desenvolver a sua indústria de bambu para atingir os seus objectivos de proteção ambiental e desenvolvimento económico verde, uma vez que a plantação de bambu é simultaneamente rentável e amiga do ambiente.