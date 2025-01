O estilo de negociação de Donald Trump com o México: transacional

O estilo de negociação de Donald Trump com o México está focado em uma relação transacional, observou a Intercam Casa de Bolsa.

Ao mesmo tempo, o ING acredita que Trump tende a buscar turbulência no mercado e criar volatilidade como parte de sua pressão para negociar.

O estilo de negociação de Donald Trump

A Intercam observou que, no discurso de posse de Trump e após seu anúncio de que assinaria centenas de ordens executivas, a maior parte delas estava alinhada ao que a Intercam considera ser a maior questão nos EUA: a migração.

E, embora as implicações no caso de deportação em massa sejam consideráveis em termos econômicos e sociais, a Intercam disse que ainda não tem conhecimento da magnitude e da rigidez da aplicação de leis que poderiam levar a cenários muito diferentes.

Também vale a pena observar que Trump não mencionou explicitamente as tarifas contra o México, embora, algumas horas depois, ele tenha reiterado seus planos de impor tarifas de 25% sobre o México e o Canadá, citando a crise migratória e do fentanil. E isso continua sendo um grande ponto de interrogação no curto prazo.

Relações bilaterais

A Intercam considerou que o que aconteceu na segunda-feira e as flutuações na taxa de câmbio são possivelmente uma pequena amostra do que se espera a curto prazo na relação entre o México e os Estados Unidos. Com isso, é possível inferir que haverá volatilidade, posições contrastantes e muitas perguntas.

“No entanto, em segundo plano, parece-nos que eles dão uma pequena amostra de quem é Donald Trump e o que ele está buscando em sua relação com o México: uma relação transacional”, disse a Intercam.