Qual será o custo das eleições para a reforma do Judiciário no México? Quantos cargos serão eleitos?

Um relatório do Centro de Estudos Constitucionais (CEC), que depende da Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN), refere-se como ponto de comparação às eleições federais passadas no México.

De acordo com a organização civil Laboratorio Electoral, o orçamento eleitoral para 2024 é de 60.451 milhões 351.931 pesos.

Custo das eleições

No processo eleitoral de 2024, serão disputados pouco mais de 19.000 cargos eletivos.

No caso da eleição do judiciário nacional, cerca de 7.000 cargos teriam que ser eleitos em um universo de mais de 40.000 candidatos.

A CEC acrescenta que o custo do processo seria cerca de metade do custo das eleições federais.

Reforma do Judiciário no México

Em 15 de setembro de 2024, um decreto foi publicado no Diário Oficial da Federação (DOF) reformando a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos com relação à reforma do judiciário.

Essa reforma prevê a eleição por voto popular de juízes da Suprema Corte, magistrados de tribunais de circuito, juízes do Distrito Federal e membros de um novo Tribunal Disciplinar Judicial.

Com exceção da Suprema Corte, que será totalmente renovada em 2025, metade dos juízes federais será renovada na eleição de junho de 2025. A outra metade será renovada na eleição de junho de 2027.

Os candidatos devem ter conhecimento técnico jurídico e ser reconhecidos por sua honestidade, reputação, competência e formação acadêmica e profissional. O financiamento público ou privado de suas campanhas seria proibido, bem como a publicidade pública.

Os partidos políticos também seriam proibidos de se envolver em atos promocionais a favor ou contra qualquer candidato.

Lei de Amparo

Em 14 de junho de 2024, um decreto reformando a Lei do Amparo foi publicado no DOF. Essa lei regulamenta os artigos 103 e 107 da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. Com a reforma, os efeitos das decisões de amparo em casos de inconstitucionalidade de normas gerais são limitados. Dessa forma, a suspensão da norma beneficiará apenas a parte que impetrou o mandado de segurança.