O comércio eletrónico no RCEP destaca-se, entre outros aspetos, por ser o primeiro Acordo de Comércio Livre (ACL) entre o Japão e a China no Nordeste Asiático.O RCEP, que é a maior zona de comércio livre do mundo, foi assinado em 15 de novembro de 2020 durante a Cimeira da ASEAN. Este acordo inclui os 10 Estados membros da ASEAN: Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietname. Além disso, a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia também aderiram.A RCEP procura, por conseguinte, aproximar estas nações asiáticas. Facilita intercâmbios comerciais benéficos e, por sua vez, impulsiona a integração económica na Ásia.

De acordo com a Linkage Global, o RCEP, centrado em ajudar o desenvolvimento da ASEAN, reforçou o “Protocolo” do ACL China-ASEAN, em vigor a partir de 2019, sobre o comércio eletrónico.Também incentivou os países membros a estabelecerem um quadro económico e comercial unificado.Até ao final de 2022, a China assinou memorandos de entendimento para cooperar no domínio do comércio eletrónico com vários países, incluindo Singapura, Tailândia, Laos e Filipinas.Como resultado, a ASEAN tornou-se o maior parceiro comercial da China. Em 2022, o comércio bilateral atingiu 6,52 biliões de yuans, registando um crescimento de 15%. Este comércio representa 50,3% do comércio total dos países da RCEP.

Desagravamento pautal

Além disso, segundo a Frost & Sullivan, a RCEP prevê uma taxa de eliminação pautal de 91%. Introduz também novas tecnologias para simplificar o desalfandegamento na logística transfronteiriça. Além disso, promove o crescimento das cadeias industriais e de abastecimento regionais.O RCEP também cria capítulos avançados sobre direitos de propriedade intelectual e comércio eletrónico. Para os países com um grande volume de comércio, como a China e o Japão, a política de tarifa zero é particularmente clara.

Impacto

Em termos de impacto, o comércio bilateral entre a China e o Japão aumentou 17,1% em 2021, de acordo com a Administração Geral das Alfândegas da China. Como resultado, a China tornou-se o maior parceiro comercial da ASEAN.Este clima político favorável estimulou o intercâmbio de comércio eletrónico entre os países membros. Favoreceu igualmente o aparecimento de prestadores de serviços de comércio eletrónico integrados no crescente mercado do comércio eletrónico.Por último, a RCEP representa cerca de 30% do PIB mundial. De acordo com um relatório do Banco Asiático de Desenvolvimento, prevê-se que este acordo aumente o rendimento das economias dos países membros em 0,6% e acrescente 245 mil milhões de dólares à economia regional.