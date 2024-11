Número de patentes de Inteligência Artificial: o domínio da China 

China domina em termos de número de patentes de Inteligência Artificial registradas no mundo, de acordo com estatísticas da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O mercado global de inteligência artificial apresentou um crescimento significativo. Em 2022, ele foi avaliado em US$ 428 bilhões. Além disso, a projeção é que atinja US$ 2,25 trilhões até 2030.

Esse crescimento se traduz em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) entre 33,2% e 38,1%. Por outro lado, o impacto da IA é evidente em nível global. De acordo com o fortunebusinessinsights.com, espera-se que o setor empregue até 97 milhões de pessoas até 2025.

Um relatório da OMC mostrou que a China é de longe a principal economia em termos de número de patentes de IA registradas, com 86.663 pedidos de patentes de IA e 15.869 patentes concedidas em 2022, seguida pela República da Coreia e pelos Estados Unidos.

Para a OMC, essa disparidade reflete as diferenças tecnológicas subjacentes entre as economias e ressalta a importância de facilitar a difusão de tecnologia e a assistência técnica para fechar a lacuna globalmente.

Número de patentes de Inteligência Artificial

Algumas empresas que se destacam nesse setor incluem Alphabet, Microsoft, Amazon, Baidu, IBM, NVIDIA, H2O.ai, Oracle, Hewlett Packard e Salesforce.

De acordo com a OMC, é importante observar a grande disparidade nos níveis de pesquisa, patentes e investimentos em IA. Essa diferença, já significativa, corre o risco de se aprofundar ainda mais. Ela está presente tanto entre as economias quanto dentro delas, além de ser evidente entre áreas urbanas e rurais menos conectadas digitalmente.

O número de artigos publicados sobre IA tem aumentado continuamente, com o setor liderando essa evolução. Contudo, uma exceção foi registrada nos Estados Unidos, onde houve uma queda no número de publicações em 2022.

Além disso, as diferenças na capacidade de adoção de tecnologias de IA agravam a lacuna existente entre as economias. Essa desigualdade, refletida em pesquisa e desenvolvimento (P&D), investimento e conhecimento técnico, reforça a necessidade urgente de enfrentar as deficiências em competências relacionadas à IA.