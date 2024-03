Nucor: nova produção de chapas planas

Send an email

A Nucor concluiu em 2023 a construção do seu investimento de cerca de 650 milhões de dólares para modernizar e expandir a capacidade de produção na sua fábrica de chapas planas Gallatin em Ghent, Kentucky.

No mesmo ano, a empresa expediu 23 milhões e 272 mil toneladas de aço, praticamente sem alterações em relação ao ano anterior.

O projeto Gallatin aumentou a capacidade de produção da fábrica de 1,6 para 2,8 milhões de toneladas por ano.

Isto permite à fábrica de Gallatin fundir novas placas mais espessas e bobinas mais largas, expandindo as suas capacidades de produto para servir novos mercados, tais como condutas de grau API (American Petroleum Institute) e novas oportunidades no sector do equipamento pesado.

A Nucor relatou um declínio de 16,4% ano a ano nas receitas em 2023, para US $ 34,713 bilhões.

Enquanto seus lucros caíram 40,5% no mesmo ano, para US $ 4,525 bilhões, seus ativos cresceram 8,8%, para US $ 35,340 bilhões.

Nucor

Anteriormente, a empresa concluiu a construção da sua fábrica de chapas grossas de última geração, no valor de cerca de $1,7 mil milhões, em Brandenburg, Kentucky, junto ao rio Ohio.

O novo laminador de chapas grossas produziu sua primeira chapa grossa em dezembro de 2022, concluiu o comissionamento final e começou a enviar toneladas para os clientes no primeiro trimestre de 2023.

A Nucor Steel Brandenburg ainda está em fase de comissionamento e a empresa estima que a usina enviará aproximadamente 500,000 toneladas em 2024.

Projecta também que a fábrica terá capacidade para produzir 1,2 milhões de toneladas por ano de produtos de chapa de aço.

Torres eólicas

Com capacidade para fabricar quase todos os diferentes tipos de chapas consumidas nos Estados Unidos, a Nucor acredita que esta fábrica lhe permitirá posicionar-se como o fornecedor preferencial no mercado nacional de chapas.

Outra das suas estimativas é que a procura interna de chapa de aço aumentará nos próximos anos, à medida que os parques eólicos forem autorizados e desenvolvidos com maior frequência.

As chapas de aço são essenciais para a construção de torres eólicas onshore e offshore, assim como as barras de reforço de aço.