Nucor: nouvelle production de tôles plates

Nucor a achevé en 2023 la construction de son investissement d’environ 650 millions de dollars destiné à moderniser et à accroître la capacité de production de son usine de tôles plates Gallatin à Ghent, dans le Kentucky.

La même année, l’entreprise a expédié 23 millions 272,000 tonnes d’acier, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente.

Le projet Gallatin a permis d’augmenter la capacité de production du laminoir de 1,6 à 2,8 millions de tonnes par an.

Cela permet à l’usine de Gallatin de couler de nouvelles brames plus épaisses et des bobines plus larges, élargissant ainsi ses capacités de production pour servir de nouveaux marchés, tels que les pipelines de qualité API (American Petroleum Institute) et de nouvelles opportunités dans le secteur de l’équipement lourd.

Nucor a enregistré une baisse de 16,4% de son chiffre d’affaires en 2023 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 34,713 milliards de dollars.

Alors que ses bénéfices ont chuté de 40,5% la même année, à 4,525 milliards de dollars, ses actifs ont augmenté de 8,8%, à 35,340 milliards de dollars.

Nucor

Auparavant, l’entreprise a achevé la construction de son usine de tôles fortes ultramoderne, d’une valeur d’environ 1,7 milliard de dollars, à Brandenburg, dans le Kentucky, sur la rivière Ohio.

Le nouveau laminoir à tôles fortes a produit sa première tôle forte en décembre 2022, a achevé la mise en service finale et a commencé à expédier des tonnes aux clients au premier trimestre 2023.

Nucor Steel Brandenburg est toujours en phase de mise en service et l’entreprise estime que le laminoir expédiera environ 500,000 tonnes en 2024.

Elle prévoit également que l’usine sera capable de produire 1,2 million de tonnes par an de produits en tôle d’acier.

Tours d’éoliennes

Avec la capacité de fabriquer presque tous les types de tôles consommés aux États-Unis, Nucor estime que cette usine lui permettra de se positionner comme le fournisseur privilégié sur le marché national des tôles.

L’entreprise estime également que la demande intérieure de tôles d’acier augmentera dans les années à venir, à mesure que les parcs éoliens seront autorisés et développés plus fréquemment.

Les tôles d’acier sont essentielles à la construction des tours d’éoliennes terrestres et offshore, tout comme les barres d’armature en acier.