Novos acordos comerciais de Taiwan 

Taiwan assinou novos acordos comerciais e mantém o seu interesse em aderir ao Tratado de Parceria Transpacífico (TIPAT), de acordo com informações da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Conhecida pela sua indústria tecnológica, Taiwan é o lar de empresas líderes como a TSMC, a Hon Hai Precision Industry (Foxconn), a Acer, a Asustek Computer, a HTC Corporation, a Delta Electronics, a Quanta Computer, a MediaTek, o Formosa Plastics Group e a EVA Air.

Em 2021, Taiwan candidatou-se a membro do TIPAT.

Em seguida, em 2023, o governo de Taiwan assinou o primeiro acordo no âmbito da Iniciativa EUA-Taiwan sobre o Comércio do Século XXI.

Concluiu igualmente o Acordo de Promoção e Proteção do Investimento Estrangeiro com o Canadá e continuou a negociar a Parceria Comercial Reforçada com o Reino Unido.

De acordo com o Governo de Taiwan, estas realizações não só demonstram o empenho contínuo de Taiwan na liberalização, como também aprofundam as relações económicas e comerciais bilaterais com os seus principais parceiros comerciais, reforçam as ligações da sua cadeia de abastecimento, facilitam a colaboração do sector privado na inovação e promovem a sua participação na integração económica regional.

Para criar um clima favorável ao investimento e otimizar o ambiente empresarial, o governo adoptou novas medidas de facilitação do investimento e promoveu reformas regulamentares, incluindo alterações à lei das sociedades e à lei que rege as instituições de pagamento eletrónico.

Acordos comerciais

O governo de Taiwan continua a aplicar um plano para melhorar a abertura do governo e alargar a participação das partes interessadas na formulação das políticas públicas.

Simultaneamente, o Governo de Taiwan promoveu uma importante iniciativa de desenvolvimento económico, o plano estratégico de promoção das seis indústrias principais, baseado no plano de inovação industrial 5+2, a fim de aproveitar as oportunidades de reestruturação da cadeia de abastecimento global e acelerar a transformação e a modernização de sectores-chave como as tecnologias da informação e da comunicação, os cuidados de saúde e a energia.

Foram alcançados resultados notáveis em sectores como a Internet das coisas, a maquinaria, a biotecnologia e as energias renováveis.

Alterou igualmente o Estatuto da Inovação Industrial, que prevê incentivos fiscais à inovação para todas as empresas que cumpram os requisitos da Lei das Sociedades Comerciais.