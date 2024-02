Nouveaux accords commerciaux de Taïwan 

Selon des informations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Taïwan a signé de nouveaux accords commerciaux et maintient son intérêt pour l’adhésion au traité de partenariat transpacifique (PTPGP).

Connue pour son industrie technologique, Taïwan abrite des entreprises de premier plan telles que TSMC, Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Acer, Asustek Computer, HTC Corporation, Delta Electronics, Quanta Computer, MediaTek, Formosa Plastics Group et EVA Air.

En 2021, Taïwan a demandé à devenir membre du PTPGP.

Puis, en 2023, le gouvernement taïwanais a signé le premier accord dans le cadre de l’initiative américano-taïwanaise sur le commerce du 21e siècle.

Il a également conclu l’accord de promotion et de protection des investissements étrangers avec le Canada et a continué à négocier le partenariat commercial renforcé avec le Royaume-Uni.

Selon le gouvernement taïwanais, ces réalisations démontrent non seulement l’engagement continu de Taïwan en faveur de la libéralisation, mais approfondissent également les relations économiques et commerciales bilatérales avec ses principaux partenaires commerciaux, renforcent les liens de sa chaîne d’approvisionnement, facilitent la collaboration du secteur privé en matière d’innovation et encouragent sa participation à l’intégration économique régionale.

Afin de cultiver un climat d’investissement favorable et d’optimiser l’environnement des affaires, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures de facilitation de l’investissement et a encouragé des réformes réglementaires, notamment des amendements à la loi sur les sociétés et à la loi régissant les institutions de paiement électronique.

Accords commerciaux

Le gouvernement taïwanais poursuit la mise en œuvre d’un plan visant à améliorer l’ouverture du gouvernement et à élargir la participation des parties prenantes à la formulation des politiques publiques.

Dans le même temps, le gouvernement taïwanais a promu une initiative majeure de développement économique, le plan stratégique de promotion des six industries de base, basé sur le plan d’innovation industrielle 5+2, afin de saisir les opportunités de restructuration de la chaîne d’approvisionnement mondiale et d’accélérer la transformation et la mise à niveau de secteurs clés tels que les technologies de l’information et de la communication, les soins de santé et l’énergie.

Des résultats notables ont été obtenus dans des industries telles que l’internet des objets, les machines, la biotechnologie et les énergies renouvelables.

Elle a également modifié la loi sur l’innovation industrielle, qui prévoit des incitations fiscales en faveur de l’innovation pour toutes les entreprises qui satisfont aux exigences de la loi sur les sociétés.