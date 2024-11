Nombre de brevets d’intelligence artificielle: la domination de la Chine 

Selon les statistiques de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Chine domine le nombre de brevets d’intelligence artificielle déposés dans le monde.

Le marché mondial de l’intelligence artificielle a connu une croissance significative. En 2022, il était évalué à 428 milliards de dollars. En outre, il devrait atteindre 2,250 milliards de dollars d’ici à 2030.

Cette croissance se traduit par un taux de croissance annuel composé (TCAC) compris entre 33,2% et 38,1%. D’autre part, l’impact de l’IA est évident à l’échelle mondiale. Selon fortunebusinessinsights.com, le secteur devrait employer jusqu’à 97 millions de personnes d’ici à 2025.

Un rapport de l’OMC a montré que la Chine est de loin la première économie en termes de nombre de brevets d’IA déposés, avec 86,663 demandes de brevets d’IA et 15,869 brevets accordés en 2022, suivie par la République de Corée et les États-Unis.

Pour l’OMC, cette disparité reflète les différences technologiques sous-jacentes entre les économies et souligne l’importance de faciliter la diffusion des technologies et l’assistance technique pour combler le fossé au niveau mondial.

Nombre de brevets d’intelligence artificielle

Alphabet, Microsoft, Amazon, Baidu, IBM, NVIDIA, H2O.ai, Oracle, Hewlett Packard et Salesforce sont quelques-unes des entreprises qui se distinguent dans ce secteur.

Ce qu’il faut surveiller, selon l’OMC, c’est qu’il existe un fossé important entre la recherche, les brevets et les investissements dans le domaine de l’IA et leur absence, et qu’il existe un risque croissant d’exacerber ce fossé, qui existe à la fois entre les économies et au sein de celles-ci, et entre les zones urbaines et rurales les moins connectées au numérique.

Le nombre d’articles publiés sur l’IA continue d’augmenter, avec une forte contribution de l’industrie. Cependant, une exception notable est observée aux États-Unis, où une baisse a été enregistrée en 2022.

Par ailleurs, des écarts significatifs subsistent dans l’adoption des technologies de l’IA. Ces disparités, visibles dans la recherche et développement (R&D), l’investissement et l’expertise en IA, soulignent l’urgence de combler les lacunes en compétences dans ce domaine.