Netflix sube ventas con Bridgerton, Lupin y Cobra Kai

Netflix informó que registró un alza de 24.4% en sus ingresos en el primer trimestre de 2021, a 7,163 millones de dólares.

A principios del primer trimestre, con el beneficio de Bridgerton, Lupin y Cobra Kai, la empresa estaba siguiendo una trayectoria de crecimiento similar a la de los últimos años.

Con todo, Netflix tuvo demoras en la producción por Covid-19 en 2020 y conducirán a una pizarra de 2021 que tendrá una mayor ponderación en la segunda mitad con una gran cantidad de franquicias que regresan.

Y si bien el despliegue de vacunas es muy desigual en todo el mundo, la empresa está respaldando y produciendo de manera segura en todos los mercados importantes, con la excepción de Brasil e India.

Suponiendo que esto continúe, Nexflit planea gastar más de 17,000 millones de dólares en efectivo en contenido este año y continuará entregando una variedad de títulos para sus miembros con más originales este año que el anterior.

Por lo pronto, la empresa reportó en el primer trimestre de 2021 utilidades de 1,707 millones de dólares, muy por encima de los 709 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2020.

Netflix

Hay varias facetas de su estrategia de contenido.

En primer lugar, en sus propias palabras, la empresa quiere ofrecer una amplia variedad de las mejores historias de su clase que sus miembros aman y ven en grandes cantidades.

Ejemplos de esta amplitud en el primer trimestre de 2021 incluyen la temporada uno de Firefly Lane (49m eligieron ver este título en sus primeros 28 días), la temporada 3 de Cobra Kai (45m), Fate: The Winx Saga (57m) y Ginny & Georgia (52m).

También sus películas principales en el primer trimestre incluyen I Care A Lot (56 m), YES DAY (62 m), Outside the Wire (66 m) y la última entrega de la trilogía A todos los chicos de los que me enamoré antes (51 m).

Otro objetivo de Netflix es crear historias geniales y auténticas a nivel local en países de todo el mundo.

Por eso, su prioridad para los títulos en idiomas locales es tener un gran impacto en el territorio de origen, de modo que no sacrifique el impacto local por la “viabilidad”.

Pero Netflix ve cada vez más que estos títulos locales encuentran un público significativo en todo el mundo, lo que respalda su tesis de que las grandes historias son universales: pueden provenir de cualquier lugar y amarse en todas partes.

Entre los más destacados de este trimestre se incluyen Below Zero de España (47 millones eligieron verlo en sus primeras cuatro semanas), Space Sweepers de Corea (26 millones), Squared Love de Polonia (31 millones) y Who Killed Sara? de México (aproximadamente 55 millones), que también es su título no inglés más popular en Estados Unidos en sus primeros 28 días (con el lanzamiento de la temporada 2 el 19 de mayo).

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado