Negociações do Marcelo Ebrard com Jamieson Greer

As negociações do Secretário de Economia Marcelo Ebrard com Jamieson Greer começarão em um formato presencial em 20 de janeiro.

Ebrard disse que a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está impedida de se reunir com autoridades de outros países no período que antecede o início de seu mandato.

«Até que Trump tome posse em 20 de janeiro, eles não podem se reunir com governos estrangeiros», afirmou ele na quinta-feira durante uma entrevista de rádio na Cidade do México com Joaquin López Dóriga na Rádio Fórmula.

As negociações de Marcelo Ebrard

Ebrard, em nome do México, e Greer, em nome dos Estados Unidos, participaram das equipes de negociação do Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC).

No dia anterior, Ebrard avaliou como positivo retomar as negociações com Greer. Por um lado, ambos têm pleno conhecimento do conteúdo do T-MEC. Por outro, conseguem identificar os estilos de negociação um do outro.

Experiência

Na King & Spalding, os clientes confiam em Greer para tratar de questões comerciais internacionais cruciais. Ele auxilia, por exemplo, no enfrentamento de práticas comerciais desleais de concorrentes e na gestão da concorrência de importação. Além disso, oferece orientação para navegar na competição estratégica entre os EUA e a China.

Outros serviços estão relacionados aos seguintes serviços:

Cumprimento das políticas de segurança nacional.

Gerenciamento de aspectos regulatórios de transações internacionais.

Definição da política comercial do governo dos EUA.

Responder a consultas e investigações do governo.

Desenvolver e implementar planos de negócios globais e estratégicos utilizando diversas ferramentas. Por exemplo, aplicar remédios comerciais, políticas e negociações comerciais, além de sanções e outras medidas relacionadas à segurança nacional. Também é importante incluir regulamentações e conformidade de exportação e importação, política industrial, defesa governamental e questões relacionadas ao CFIUS.

Comércio internacional

Creer representou clientes em litígios de comércio internacional perante o Departamento de Comércio, a Comissão de Comércio Internacional e tribunais federais. Além disso, ele forneceu suporte de advocacia perante o Congresso dos EUA.

Ele também trabalhou com as principais autoridades e agências do governo em questões de comércio internacional, incluindo o USTR, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e a Alfândega e Proteção de Fronteiras. Sua experiência inclui o trabalho com o Bureau of Industry and Security, o National Security Council e os Departamentos de Comércio, Defesa, Energia, Estado e Tesouro.