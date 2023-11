Mota-Engil vence em 3 pólos de desenvolvimento: Coatzacoalcos I e II e Salina Cruz

Send an email

A Mota-Engil ganhou as concessões para estabelecer os pólos de desenvolvimento de Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II e Salina Cruz.

Estes fazem parte dos 10 pólos de desenvolvimento que o governo mexicano pretende concessionar no Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Para gerir o projeto no seu conjunto (incluindo aspectos como a conceção, a coordenação e a contratação), a administração do Presidente Andrés Manuel López Obrador criou uma agência federal independente, a CIIT.

Para assegurar a coordenação em todos os aspectos do projeto, a administração dos portos federais de Coatzacoalcos e Salina Cruz foi transferida para o CIIT. Posteriormente, o CIIT passou a estar sob a jurisdição do Ministério da Marinha em dezembro de 2022.

Mota-Engil

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, em resultado, entre outros, da normalização da atividade pandémica e do arranque/aceleração de alguns projetos relevantes, o volume de negócios da Mota-Engil ascendeu a 3.804 milhões de euros, um aumento de cerca de 47% face a 2021, atingindo um valor recorde neste indicador.

Em 2022, em termos operacionais, a Mota-Engil México apresentou um desempenho fortemente positivo influenciado pelo elevado nível de execução de alguns projetos que tinha planeado no passado e, já em 2022, com destaque para o Tren Maya (secções 1 e 5).

Adicionalmente, em termos comerciais, a Mota-Engil México foi adjudicatária de um número significativo de novos projectos, dos quais se destacam os seguintes: Tren Maya (construção do troço 5); Metro de Monterrey L4, L5 e L6 (engenharia e construção); Extensão da linha 4 do Metro de Guadalajara (execução do projeto de modelo de mobilidade integral na zona sul da área metropolitana); Aeroporto Internacional de Tepic (ampliação da infraestrutura); Aeroporto Internacional de Puerto Escondido (ampliação e modernização); entre outros.

No início de 2023, a Mota-Engil México afirmou que esperava manter o bom desempenho da sua atividade ao longo do corrente ano e que iria enfrentar um enorme desafio em termos de execução do vasto portefólio.