Send an email

Mota-Engil remporte 3 pôles de développement: Coatzacoalcos I et II et Salina Cruz

Mota-Engil a remporté les concessions pour l’établissement des pôles de développement de Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II et Salina Cruz.

Ces pôles font partie des 10 pôles de développement que le gouvernement mexicain prévoit de concéder dans le Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec (CIIT).

Pour gérer le projet dans son ensemble (y compris des aspects tels que la conception, la coordination et la passation de marchés), l’administration du président Andrés Manuel López Obrador a créé une agence fédérale indépendante, le CIIT.

Pour assurer la coordination de tous les aspects du projet, l’administration des ports fédéraux de Coatzacoalcos et de Salina Cruz a été transférée au CIIT. Par la suite, le CIIT a été placé sous la juridiction du Ministère de la Marine en décembre 2022.

Mota-Engil

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, à la suite, entre autres, de la normalisation de l’activité pandémique et du démarrage/accélération de certains projets pertinents, le chiffre d’affaires de Mota-Engil s’est élevé à 3,804 millions d’euros, soit une augmentation d’environ 47% par rapport à 2021, atteignant ainsi une valeur record pour cet indicateur.

En 2022, en termes opérationnels, Mota-Engil Mexico a affiché une performance fortement positive influencée par le niveau élevé d’exécution de certains projets qu’elle avait planifiés dans le passé et, dès 2022, en mettant l’accent sur le Tren Maya (sections 1 et 5).

En outre, sur le plan commercial, Mota-Engil Mexico s’est vu attribuer un nombre important de nouveaux projets, dont les suivants: Tren Maya (construction du tronçon 5); Métro Monterrey L4, L5 et L6 (ingénierie et construction); Extension de la ligne 4 du Métro Guadalajara (exécution du projet de modèle de mobilité intégrale dans la zone sud de la zone métropolitaine) ; Aéroport international de Tepic (expansion de l’infrastructure); Aéroport international de Puerto Escondido (expansion et modernisation); entre autres. modernisation), entre autres.

Au début de l’année 2023, Mota-Engil Mexico a déclaré qu’elle s’attendait à maintenir la bonne performance de son activité tout au long de l’année en cours et qu’elle serait confrontée à un énorme défi en termes d’exécution du vaste portefeuille.