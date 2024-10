México planeja autossuficiência no fornecimento de feijão 

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou que seu governo promoverá a autossuficiência no fornecimento nacional de feijão.

De 2022 a 2023, as importações mexicanas de feijão aumentaram de 112 milhões para 369 milhões de dólares.

Depois, de janeiro a julho de 2024, essas compras externas foram de 335 milhões de dólares, de acordo com dados do Ministério da Economia.

Aqui estão três fatores que aumentaram as importações de feijão para o México:

Seca nas regiões produtoras.

Abertura unilateral que permitiu ao Brasil exportar feijão para o México pela primeira vez.

Redução da disponibilidade doméstica de sementes.

Fornecimento de feijão

O feijão é um ingrediente básico da cultura culinária mexicana e fornece proteínas e fibras.

Veja a seguir as importações de feijão do México, em milhões de dólares:

2018: 138

2019: 103

2020: 134

2021: 180

2022: 112

2023: 369

Janeiro a julho de 2024: 335

Pietro Schisler, Chefe Global de Contas da Arbaza Alimentos, destacou que o México e o Brasil são caracterizados pelo fato de que tanto as classes baixa, média e alta consomem feijão.

Embora o Brasil não tenha exportado feijão historicamente, o México precisou de importações para complementar seu consumo. Mas a necessidade crescente do México permitiu o envio do produto do Brasil.

“Houve uma oportunidade e esperamos que ela continue”, disse Schisler na segunda-feira, no Fórum Empresarial México-Brasil, na Cidade do México.

Nova empresa de sementes

Sheinbaum abordou esse problema em sua mensagem inaugural como presidente do México na terça-feira, dizendo que seu governo fornecerá apoio aos produtores e criará uma empresa de produção de sementes.

Ela disse: “Recuperaremos a autossuficiência no fornecimento de feijão apoiando pequenos e médios produtores em Nayarit e Zacatecas. Criaremos uma empresa nacional de sementes que apoiará esse objetivo de produzir sementes de alta qualidade.

Apoio governamental

Entre 1º de setembro de 2023 e 30 de junho de 2024, foram coletadas 4.600 toneladas de feijão. Esse volume corresponde aos ciclos primavera-verão 2023 e outono-inverno 2023/2024. No total, 750 produtores foram apoiados, resultando em um benefício econômico de 82,5 milhões de pesos.

Dos produtores que receberam apoio, 166 eram mulheres, representando 22% do total. A renda média de cada produtor chegou a 110.059 pesos. Além disso, a produção média foi de 6,1 toneladas por produtor.