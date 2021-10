México lidera el mercado de bebidas isotónicas en Latinoamérica

El segmento de bebidas isotónicas en México es el más grande de Latinoamérica, con ventas totales mayores a 552 millones de dólares y un volumen de ventas que excedió los 426 millones de litros, ambas cifras correspondientes a 2020, de acuerdo con datos de Canadean, referidas por la empresa Organización Cultiba.

El volumen de ventas en este segmento registró una tasa de crecimiento compuesto anual del 1.2% durante el período de 2015 a 2020.

En general, México posee una de las industrias de bebidas carbonatadas, no carbonatadas y de garrafones más grandes del mundo con un mercado que superó en 2019 los 25,580 millones de dólares.

Bebidas isotónicas

Organización Cultiba es una compañía holding con participación de 40% en una de las embotelladoras líderes en México de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, así como garrafones de agua, la cual embotella y distribuye de manera exclusiva las marcas de PepsiCo en México, así como marcas propias y de terceros.

La división de bebidas cuenta con 44 plantas de embotellado en México y es la única embotelladora con cobertura nacional de distribución.

Asimismo, CULTIBA es compañía holding de un productor líder de azúcar que cuenta con 3 ingenios azucareros y un cuarto al 49% en la región noroeste y oeste del país.

Organización Cultiba tiene licencia de Pepsi-Co Inc para producir, distribuir y vender principalmente las marcas comerciales de refrescos Pepsi Cola, Gatorade, Lipton, Be Light, Mountain Dew y Seven Up.

En particular, se llaman bebidas isotónicas aquellas bebidas rehidratantes o bebidas deportivas, es decir, aquellas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, habitualmente, potasio y otros minerales.

Azúcar

Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa Covid-19 causada por el coronavirus que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su reciente expansión global ha motivado una serie de medidas de contención en las diferentes geografías donde opera Organización Cultiba y se han tomado ciertas medidas sanitarias tanto por las autoridades mexicanas como por los distintos gobiernos donde esta empresa opera para detener la propagación de este virus.

Debido a que las actividades de Organización Cultiba se consideran actividades esenciales, la empresa pudo concluir con su ciclo de zafra 2019-2020 sin contratiempos, planear sus actividades de mantenimiento de sus ingenios de manera regular y planear el ciclo de zafra 2020-2021.