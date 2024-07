México cai para o 74.º lugar no indicador de mineração do Instituto Fraser

O México caiu para o 74.º lugar no indicador de mineração do Instituto Fraser em 2023, em comparação com o 37.º lugar em 2022.O Instituto Fraser é um grupo de reflexão canadiano sem fins lucrativos que se centra na investigação e análise de políticas públicas, incluindo a indústria mineira.Na América Latina, foram avaliadas 11 jurisdições e o México ficou em nono lugar na região.Em particular, o Índice de Atratividade do Investimento Mineiro do Instituto Fraser é uma classificação anual que avalia as políticas mineiras de diferentes jurisdições em todo o mundo. Estes resultados baseiam-se na resposta de 293 empresas de 86 jurisdições (países, estados ou províncias) inquiridas em 2023.

Indicador de mineração

Este índice considera factores como os seguintes:

Estabilidade regulatória.

Segurança e proteção.

Infra-estruturas.

Legislação laboral.

Clareza das políticas.

Burocracia.

Perceção do risco político.

Disponibilidade de recursos minerais.

Investimento

O declínio do México no Índice de Atratividade do Investimento deveu-se a uma queda na pontuação do Índice de Potencial Geológico, reflectindo reduções significativas nos orçamentos de exploração, bem como no Índice de Política Mineira, reflectindo a incerteza causada pelas recentes alterações à legislação mineira e a ausência de uma política pública para impulsionar o sector mineiro do México. No primeiro caso, a pontuação diminuiu de 73,5 para 37,5 pontos entre 2022 e 2023, enquanto no segundo caso caiu de 40,1 para 35,0 pontos.De acordo com a Constituição e a legislação mexicana aplicável, as actividades de extração de minerais só podem ser realizadas pelo Governo ou, em alternativa, por pessoas singulares ou colectivas mexicanas, se lhes for atribuída uma concessão governamental. O investimento estrangeiro, incluindo o controlo de participações, nas empresas mineiras mexicanas é autorizado pela legislação mexicana, com exceção da extração de minerais radioactivos. Nos termos da lei sobre a exploração mineira, as empresas privadas recebem concessões de prospeção por um período máximo de seis anos e de exploração por um período máximo de cinquenta anos.

