México aumenta sus exportaciones de mercancías 3.2% en enero

Las exportaciones mexicanas de mercancías sumaron 33,653 millones de dólares en enero, lo que representó un alza de 3.2% frente al mismo mes del año pasado.

Al mismo tiempo, las importaciones de mercancías de México fueron 36,069 millones de dólares, una contracción de 3.2% a tasa anual.

Como resultado, México tuvo un déficit en su balanza comercial de 2,416 millones de dólares, de acuerdo con datos del Inegi.

Las variaciones anuales más importantes se observaron en las exportaciones de productos de la siderurgia (13.1%), de productos automotrices (9.5%), de alimentos, bebidas y tabaco (8.7%) y de productos de la minerometalurgia (4.9 por ciento).

Mientras tanto, el avance anual en las exportaciones de productos automotrices se derivó de aumentos de 9.6% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 9% en las dirigidas a otros mercados.

Los crecimientos anuales más importantes en las exportaciones agropecuarias y pesqueras se registraron en las exportaciones de pepino (13.3%), de fresas frescas (12.9%), de cítricos (11.4%), de aguacate (11.1%) y de legumbres y hortalizas frescas (7.8 por ciento).

En contraste, las reducciones anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de café crudo en grano (-38.6%) y de camarón congelado (29.7%). En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 479 millones de dólares en el mes de referencia con una tasa anual de 32.3 por ciento.

Exportaciones y crecimiento

Con cifras desestacionalizadas, durante enero de 2020 la balanza comercial registró un superávit de 1,940 millones de dólares, mientras que en diciembre de 2019 el superávit fue de 1,432 millones de dólares. La ampliación del saldo comercial ajustado por estacionalidad entre diciembre y enero se originó de la combinación de un mayor superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 2,724 millones de dólares en diciembre a 3,326 millones de dólares en enero, y de un aumento en el déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 1,291 millones de dólares a 1,386 millones de dólares en esa misma comparación.

En el mes que se reporta, las ventas foráneas totales desestacionalizadas mostraron un incremento mensual de 3.74%, el cual se derivó de alzas de 3.14% en las exportaciones no petroleras y de 13.03% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron un avance mensual de 3.10 por ciento. A su vez, dicha tasa fue resultado de incrementos de 6.37% en las exportaciones automotrices y de 1.28% en las manufactureras no automotrices.

