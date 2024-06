México aumenta as importações de acumuladores eléctricos de iões de lítio

O México aumentou as suas importações de acumuladores eléctricos de iões de lítio em 40% em 2023, para 3,751 mil milhões de dólares.

As baterias de iões de lítio encontram-se em muitos produtos, desde veículos elétricos a produtos de consumo mais pequenos, como telemóveis, computadores portáteis e auscultadores.

As importações de acumuladores eléctricos de iões de lítio para o México têm crescido ano após ano, como se segue:

505 milhões de dólares em 2019.

816 milhões de dólares em 2020.

1.803 milhões de dólares em 2021.

2.684 milhões de dólares em 2022.

3.751 milhões de dólares em 2023.

De acordo com a Expion360, espera-se que a tendência para a eletrificação dos veículos seja um importante catalisador para o crescimento dos compostos de lítio durante a próxima década e mais além.

A Research And Markets projeta que a demanda global do mercado de veículos elétricos atingirá US $ 1,66 trilhão até 2030, expandindo a uma taxa composta de crescimento anual de 14,5% durante o período de previsão.

Acumuladores eléctricos

Globalmente, o mercado é impulsionado por iniciativas tomadas pelos governos de vários países para promover o fabrico de veículos eléctricos.

Quem foram os principais fornecedores externos de acumuladores elétricos de íon-lítio no México em 2023?

Polónia : 1.698 milhões de dólares (+15% em relação ao ano anterior).

China : 687 milhões de dólares (+26 por cento).

Estados Unidos : 629 milhões de dólares (+531 por cento).

Malásia (265 milhões de dólares (+87 por cento).

Japão (164 milhões de dólares (-3 por cento).

Alemanha: 108 milhões de dólares (+108 por cento).

Preços

A Flux Power refere que as soluções de baterias de iões de lítio não conseguiam competir com as soluções à base de chumbo-ácido e propano em aplicações industriais em termos de custo.

No entanto, a oferta de baterias de iões de lítio expandiu-se rapidamente, levando a uma queda de preços de 85% desde 2010, de acordo com a BloombergNEF.

A BloombergNEF também estima que os preços das baterias de iões de lítio, que eram em média de 1.160 dólares por quilowatt-hora em 2010, eram de 156 dólares por kWh em 2019 e poderiam cair para menos de 100 dólares por kWh até 2024.