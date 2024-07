México aumenta as exigências relativas às importações de aço chinês

O México anunciou na quarta-feira novos requisitos para as suas importações de aço chinês, de acordo com os Estados Unidos.O país também aplicará novos regulamentos às importações de alumínio mexicano.Ambas as medidas foram anunciadas numa declaração conjunta emitida pelo Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador e pelo Presidente norte-americano Joe Biden.Por um lado, a fim de melhorar a transparência sobre a origem das suas importações de aço, o México exigirá que os importadores de aço indiquem o país de fundição e apresentem certificados de ensaio. Por outro lado, as importações mexicanas de alumínio não devem conter alumínio primário cujo país de fundição principal (maior país de fundição), país de fundição secundária (maior país de fundição) ou país de fundição mais recente seja a Bielorrússia, a China, o Irão ou a Rússia.

Importações de aço chinês

Anteriormente, em abril último, o México aumentou os direitos aduaneiros sobre as importações de aço, alumínio e outros produtos provenientes de países com os quais não tem um acordo de comércio livre. Em especial, os novos direitos aduaneiros sobre as importações de produtos de aço e alumínio passaram a variar entre 25 e 50 por cento.As importações mexicanas de aço foram assim nos últimos três anos:

2021: 28,585 milhões de dólares.

2022: 33 561 milhões de dólares.

2023: 34,648 mil milhões de dólares.

De acordo com o governo dos EUA, as políticas e práticas não comerciais da República Popular da China são tudo menos justas e conduziram a uma crise global de sobrecapacidade não comercial que representa uma ameaça existencial para as indústrias do aço e do alumínio dos EUA, orientadas para o mercado.

Alumínio

As compras externas mexicanas de alumínio registaram a seguinte tendência:

2021: 8,717 mil milhões de dólares.

2022: 11.640 milhões de dólares.

2023: 9.496 milhões de dólares.

Em 2023, do total das importações mexicanas de aço e produtos siderúrgicos, 11% eram originários da China.E no mesmo ano, do total das importações de alumínio no México, 24% vieram da China.