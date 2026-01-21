Más allá del banco, servicios personalizados de inversión con Bulltick

En una era de automatización y servicios estandarizados, el término “asesoría personalizada” se ha convertido en un cliché de marketing.

Sin embargo, para Adolfo del Cueto Aramburu, cofundador de Bulltick, la personalización es el núcleo de una filosofía que ha practicado durante 25 años: entender a cada cliente como un universo único, con metas, sueños y preocupaciones que no encajan en un molde.

Desde que cofundó Bulltick alrededor de 1999, inicialmente para que particulares en México pudieran operar acciones en EE. UU., y tras el estallido de la burbuja del internet, la visión original se desvaneció. La gran oportunidad surgió al pivotar para enfocarse en instituciones financieras mexicanas, facilitando la compra de ADR’s para arbitraje con acciones mexicanas.

Buscando expandir el negocio y con el objetivo de establecer una segunda línea de negocio estable y predecible, Bulltick realizó la adquisición de Progress Advisors en 2012, lo que marcó el inicio de la división de Wealth Management. Su visión era crear una boutique financiera donde la relación con el cliente recuperara su dimensión humana, basada en la escucha activa y el conocimiento profundo.

Más allá del portafolio: un enfoque holístico

La redefinición del concepto de personalización en Bulltick comienza por ampliar el campo de visión. Mientras que la asesoría tradicional a menudo se limita a la gestión de un portafolio de inversiones,

el enfoque de Del Cueto es holístico. Entiende que el patrimonio de una persona o una familia es un ecosistema complejo, donde las inversiones son solo una parte.

El proceso de asesoría en Bulltick integra múltiples dimensiones:

Planificación financiera integral: se analizan los objetivos a corto, mediano y largo plazo (educación, retiro, grandes adquisiciones).

Gestión de riesgos: se evalúan las vulnerabilidades y se diseñan estrategias de protección, en algunos casos, a través de seguros y otras herramientas para blindar el patrimonio ante imprevistos.

Planificación sucesoria y de legado: se trabaja con las familias para asegurar una transición ordenada del patrimonio a las siguientes generaciones, respetando los valores y deseos del cliente.

Este enfoque de 360 grados permite crear estrategias coherentes, donde cada decisión financiera está alineada con un plan de vida global.

La independencia como habilitador de la personalización

Un pilar fundamental que permite esta personalización es la independencia de la firma. En la mayor parte, al no estar atada a la venta de productos propios, Bulltick, a través de sus subsidiarias, tiene la libertad de explorar un gran espectro de soluciones financieras disponibles del mercado global. Esto es crucial para poder ofrecer una asesoría verdaderamente a la medida.

En un banco tradicional, el “universo de inversión” a menudo se limita a los fondos y productos de la propia casa. En Bulltick, los asesores actúan como verdaderos arquitectos financieros, seleccionando las mejores piezas de diferentes fuentes para construir una solución única para cada cliente.

“Nuestra única lealtad es con nuestro cliente. Esta independencia nos permite sentarnos de su lado de la mesa y actuar como sus defensores en el complejo mundo financiero.”, Afirma Del Cueto.

Esta objetividad es la base sobre la que se construye una personalización genuina y efectiva.

La tecnología es una herramienta poderosa en la que Bulltick invierte constantemente, pero Del Cueto sabe que la verdadera personalización reside en el factor humano.

La baja rotación de personal de la firma, fruto de su cultura de propiedad y meritocracia, es una ventaja competitiva clave.

La continuidad en la relación asesor-cliente permite un conocimiento profundo que se acumula con los años. El asesor no solo conoce el perfil de riesgo del cliente, sino que entiende su historia familiar,

sus dinámicas internas, sus éxitos y sus preocupaciones. Ha estado a su lado en los buenos y en los malos momentos, construyendo una relación de confianza que trasciende lo profesional.

Este conocimiento íntimo es imposible de replicar por un algoritmo. Permite anticipar necesidades, ofrecer consejos proactivos y ajustar las estrategias de manera dinámica

a medida que la vida del cliente evoluciona. Es la diferencia entre un servicio y una verdadera alianza.

El futuro de la asesoría: alta tecnología y alto contacto

Adolfo del Cueto Aramburu no reniega de la tecnología; al contrario, la ve como un potenciador de la personalización.

La visión de Bulltick para el futuro combina “high-tech” con “high-touch”. La tecnología se utiliza para optimizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos y ofrecer al cliente acceso instantáneo a su información. Pero el juicio, la empatía y la sabiduría estratégica siguen siendo dominio del asesor humano.

Al redefinir la asesoría personalizada, Del Cueto ha demostrado que el futuro de la gestión patrimonial no está en la deshumanización. Está en la combinación inteligente de la eficiencia tecnológica con la profundidad de una relación humana basada en la confianza.