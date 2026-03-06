Los 5 mejores creadores de chatbots para empezar sin complicaciones

Entrar en el mundo de los chatbots puede parecer intimidante al principio. Entre automatizaciones, canales de mensajería y flujos conversacionales, es fácil sentirse perdido si no tienes experiencia previa. La buena noticia es que hoy existen plataformas pensadas específicamente para principiantes, que permiten crear chatbots útiles y funcionales sin necesidad de saber programar.

En este artículo editorial tipo listicle te presentamos cinco creadores de chatbots que destacan por su enfoque práctico y accesible. Todas las herramientas analizadas permiten iniciar conversaciones automatizadas con clientes, pero cada una lo hace desde una perspectiva distinta. El objetivo es ayudarte a entender cuál se adapta mejor a tus primeros pasos, poniendo especial atención en facilidad de uso, canales disponibles y valor real desde el inicio.

1. SendPulse: una solución completa para empezar con buen pie

SendPulse se presenta como una plataforma muy equilibrada para quienes quieren crear chatbots sin entrar en terrenos técnicos. Desde el primer contacto, queda claro que su enfoque está pensado para usuarios que buscan resultados rápidos, con herramientas visuales y una experiencia guiada. Todo se maneja desde un mismo lugar, lo que reduce la curva de aprendizaje.

Uno de sus puntos fuertes es que permite crear chatbots para varios canales populares, como sitios web y plataformas de mensajería, con un constructor visual fácil de entender. Las conversaciones se organizan de forma lógica, lo que ayuda a diseñar flujos claros incluso si nunca has trabajado con automatizaciones antes. Además, ofrece plantillas que sirven como punto de partida, algo especialmente útil para principiantes.

SendPulse también destaca por integrar funciones de marketing conversacional, como disparadores basados en acciones del usuario y segmentación sencilla. Esto permite que el chatbot no solo responda, sino que actúe de forma más inteligente según el comportamiento del contacto. La posibilidad de gestionar bots y conversaciones humanas desde una bandeja de entrada unificada refuerza la sensación de estar usando una herramienta completa y bien pensada para empezar.

Plan gratuito o prueba Planes de pago 3 chatbots, 500 suscriptores y 10.000 mensajes. desde 8 USD al mes para 500 suscriptores, chatbots y atención en vivo ilimitados, con mensajes ilimitados al mes.

2. WATI: automatización centrada en WhatsApp

WATI está claramente enfocada en un solo canal: WhatsApp. Para quienes saben desde el inicio que quieren trabajar únicamente con este medio, puede resultar una opción directa y fácil de entender. Su propuesta gira alrededor de automatizar respuestas y conversaciones dentro de WhatsApp sin necesidad de escribir código.

La plataforma permite crear flujos conversacionales que responden de manera automática a los mensajes de los usuarios, lo que ayuda a ahorrar tiempo en atención al cliente. Su enfoque es bastante práctico, ideal para pequeños negocios que reciben muchas consultas similares y quieren dar respuestas rápidas y ordenadas. La interfaz está diseñada para guiar al usuario paso a paso.

Aunque su alcance es más limitado en cuanto a canales, WATI compensa con una experiencia clara y centrada. Para principiantes que buscan algo específico y no quieren lidiar con múltiples plataformas al mismo tiempo, esta simplicidad puede ser una ventaja, aunque implica menos flexibilidad a largo plazo.

Plan gratuito o prueba Planes de pago No dispone de un plan gratuito permanente; funciona únicamente con planes de pago. 39 USD al mes para 3 usuarios, configuración de WhatsApp sin coste adicional, bandeja de entrada omnicanal y promociones estándar.

3. Chatfuel: chatbots sin código para redes sociales

Chatfuel es una plataforma de chatbots muy conocida por su enfoque en la creación de bots sin necesidad de programación, especialmente para redes sociales como Facebook Messenger e Instagram. Es una herramienta popular entre emprendedores y pequeños negocios que buscan automatizar la comunicación con su audiencia de forma rápida y sencilla.

Desde el punto de vista de un principiante, Chatfuel resulta especialmente accesible gracias a su editor visual y a sus plantillas predefinidas. Permite automatizar respuestas frecuentes, gestionar mensajes entrantes y crear flujos de conversación básicos sin conocimientos técnicos, facilitando el primer contacto con el mundo de los chatbots.

Su propuesta está orientada principalmente al marketing conversacional y a la atención al cliente en redes sociales. Aunque el plan gratuito es limitado, ofrece una buena oportunidad para probar la plataforma y entender cómo los chatbots pueden integrarse en una estrategia de comunicación digital más amplia.

Plan gratuito o prueba Planes de pago Ofrece una prueba gratuita que permite crear y probar el primer chatbot. $23.99 al mes para Facebook con 1.000 conversaciones incluidas; desde $39 al mes para WhatsApp e Instagram

4. Landbot: conversaciones visuales paso a paso

Landbot apuesta fuerte por la idea de crear conversaciones de forma visual, casi como si estuvieras armando un mapa. Esta propuesta resulta muy atractiva para principiantes, ya que permite ver claramente cómo avanza el diálogo entre el bot y el usuario. Todo se construye arrastrando y conectando bloques.

La plataforma está pensada para crear chatbots que se integran en sitios web y otros canales, con un enfoque muy marcado en la experiencia conversacional. El proceso de creación resulta intuitivo y ayuda a entender cómo se estructura una conversación automatizada desde cero. Además, ofrece plantillas que facilitan aún más el inicio.

Landbot es ideal para quienes aprenden mejor de forma visual y quieren experimentar con flujos conversacionales sin miedo a romper nada. Aunque su enfoque es muy claro, está más centrado en la experiencia del chat que en una suite amplia de marketing, lo que puede ser una consideración según tus objetivos.

Plan gratuito o prueba Planes de pago 100 chats mensuales y 1 usuario. Desde 32 € al mes para 500 chats en la web y en Messenger, 100 chats con IA y 2 usuarios.

5. Botsify: chatbots listos para varios canales

Botsify se presenta como una plataforma que permite crear chatbots para distintos canales desde un mismo entorno. Su propuesta está orientada a simplificar la creación de bots sin código, ofreciendo una experiencia accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.

Para principiantes, Botsify resulta atractivo porque combina automatización con la posibilidad de intervención humana cuando es necesario. Esto ayuda a mantener el control de las conversaciones y evita que el bot se sienta rígido. La plataforma también pone énfasis en facilitar el despliegue rápido de chatbots funcionales.

Aunque su enfoque es bastante general, Botsify cumple bien como una herramienta introductoria para quienes quieren probar chatbots en diferentes entornos sin complicarse demasiado. Es una opción válida para explorar y entender cómo funcionan las conversaciones automatizadas en la práctica.

Plan gratuito o prueba Planes de pago Demostración disponible. Desde 49 USD al mes para 6.000 créditos.

Conclusión: elegir bien desde el primer chatbot

Todas las plataformas mencionadas ofrecen caminos distintos para empezar con chatbots, y cada una tiene puntos fuertes claros. WATI destaca por su enfoque directo en WhatsApp, Landbot por su constructor visual, Chatfuel por su experiencia de mensajería integrada y Botsify por su versatilidad en múltiples canales. Cada una puede ser adecuada según el contexto y las necesidades iniciales.

Sin embargo, SendPulse sobresale como la opción más completa y equilibrada para principiantes. Su combinación de facilidad de uso, múltiples canales, automatización clara y herramientas de marketing conversacional permite aprender y crecer sin cambiar de plataforma a corto plazo. Todo está pensado para que el usuario avance paso a paso, sin sentirse abrumado.

Si estás dando tus primeros pasos y no sabes por dónde empezar, hemos preparado un artículo paso a paso sobre cómo crear un chatbot desde cero. En esta guía aprenderás a definir el objetivo del bot, construir el flujo de conversación, configurar respuestas automáticas y publicarlo correctamente, todo explicado de forma clara y pensada para principiantes.

Para quienes están dando sus primeros pasos y buscan una herramienta que ofrezca valor desde el inicio, con espacio para evolucionar, SendPulse representa una elección sólida. No solo ayuda a crear chatbots funcionales, sino que acompaña el proceso de aprendizaje con una experiencia clara, accesible y bien integrada.